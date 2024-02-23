Какие ограничения на перевод средств на карту действуют в ПриватБанк и monobank — Finance.ua

Какие ограничения на перевод средств на карту действуют в ПриватБанк и monobank Сегодня 16:05 — Финтех и Карты

Каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Кроме того, при денежных переводах через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и количество платежей за определенный промежуток времени.

Об этом пишет портал Новости. Live.

Лимиты на переводы между физическими лицами в банкинге ПриватБанка и monobank

ПриватБанк — при переводе на счета других банков действует ограничение 29 999 грн (один платеж). Разрешено 100 транзакций в день и 200 в месяц;

monobank — при переводе на счета других банков действует ограничение в 60 тыс. грн (один платеж). Разрешено 50 транзакций в день и 150 в месяц.

Ограничения на переводы через платежные сервисы

Сервисы, предлагающие перевод между картами любых банков, также установили лимиты на эти услуги. Эти ограничения не зависят от банковских учреждений, выпустивших карты клиентов. К примеру, платежный сервис iPay.ua установил следующие лимиты:

25 тыс. грн — сумма одного платежа;

220 тыс. грн — сумма платежей в месяц;

25 транзакций в сутки;

100 переводов в месяц.

Ограничения на переводы за рубеж

С началом полномасштабного вторжения Национальный банк Украины установил ограничения на переводы с карт украинских банков на карты иностранных. Лимиты установили следующим образом:

запрещено отправлять средства за рубеж с гривневого карточного счета;

лимит на перевод на зарубежные карты с валютных карт украинских банков — 100 тыс. гривен в месяц.

Какую сумму можно отправить и получить на карту

Суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.

Ограничения автоматически применяются в банковских приложениях и платежных сервисах, и у каждого финучреждения они свои.

Напомним, в последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Что значит, с чем связано и что делать, чтобы не потерять доступ к средствам.

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