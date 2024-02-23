Какие ограничения на перевод средств на карту действуют в ПриватБанк и monobank — Finance.ua
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Какие ограничения на перевод средств на карту действуют в ПриватБанк и monobank

Финтех и Карты
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Каждый банк имеет право устанавливать свои лимиты по переводу денег с карты на карту. Кроме того, при денежных переводах через онлайн-банкинг действуют ограничения не только на сумму, но и количество платежей за определенный промежуток времени.
Об этом пишет портал Новости. Live.

Лимиты на переводы между физическими лицами в банкинге ПриватБанка и monobank

  • ПриватБанк — при переводе на счета других банков действует ограничение 29 999 грн (один платеж). Разрешено 100 транзакций в день и 200 в месяц;
  • monobank — при переводе на счета других банков действует ограничение в 60 тыс. грн (один платеж). Разрешено 50 транзакций в день и 150 в месяц.

Ограничения на переводы через платежные сервисы

Сервисы, предлагающие перевод между картами любых банков, также установили лимиты на эти услуги. Эти ограничения не зависят от банковских учреждений, выпустивших карты клиентов. К примеру, платежный сервис iPay.ua установил следующие лимиты:
  • 25 тыс. грн — сумма одного платежа;
  • 220 тыс. грн — сумма платежей в месяц;
  • 25 транзакций в сутки;
  • 100 переводов в месяц.

Ограничения на переводы за рубеж

С началом полномасштабного вторжения Национальный банк Украины установил ограничения на переводы с карт украинских банков на карты иностранных. Лимиты установили следующим образом:
  • запрещено отправлять средства за рубеж с гривневого карточного счета;
  • лимит на перевод на зарубежные карты с валютных карт украинских банков — 100 тыс. гривен в месяц.

Какую сумму можно отправить и получить на карту

Суммы платежей, которые можно отправлять с карты на карту, не регулируются законодательством. Финансовые учреждения имеют право устанавливать собственные лимиты по денежным переводам с карты на карту, для противодействия мошенничеству и отмыванию денег.
Ограничения автоматически применяются в банковских приложениях и платежных сервисах, и у каждого финучреждения они свои.
Напомним, в последнее время стали появляться сообщения, что банки выдвинули к своим клиентам новое требование: указать максимальный объем финансовых операций по всем счетам, который клиент планирует проводить в течение месяца. Что значит, с чем связано и что делать, чтобы не потерять доступ к средствам.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Novyny.live
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