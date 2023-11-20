ДТЭК дополнительно законтрактовал 70 тыс. тонн угля из Польши — Finance.ua
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ДТЭК дополнительно законтрактовал 70 тыс. тонн угля из Польши

Энергетика
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«ДТЭК Энерго» законтрактовал дополнительные 70 тыс. тонн энергетического угля из Польши, сообщила пресс-служба компании в понедельник.
Таким образом, компания увеличила объем законтрактованного импортного угля до 280 тыс. тонн, который будет направлен на ТЭС.
В рамках контрактов предусмотрены поставки угля, начиная с сентября текущего года и до марта следующего. На сегодняшний день компания уже импортировала и доставила на свои ТЭС почти 78 тыс. тонн.
«Собственная угледобыча для нас всегда остается приоритетом, но дополнительные партии топлива из-за границы позволят увереннее пройти отопительный сезон. Делаем все, чтобы пройти эту тяжелую зиму и обеспечить украинцев светом и теплом», — отметил генеральный директор «ДТЭК Энерго» Ильдар Салеев.
Понимая все вызовы отопительного сезона, мы не только усиленно ремонтируем и восстанавливаем энергоблоки, продолжаем на максимуме добывать уголь для теплоэлектростанций, но и укрепляем тылы, где возможно. Для этого сформировали запас критического оборудования на случай новых обстрелов, снабдили ТЭС и шахты резервными источниками. Такой подстраховкой является и дополнительный импортный уголь, который везем в Украину", — добавил он.
Как сообщалось, первую партию угля из Польши в объеме 4,2 тыс. тонн доставили «ДТЭК» в конце сентября.
В начале ноября «Центрэнерго» также объявило о начале импорта угля из Польши, но не уточнило объемы. По данным источников, компания законтрактовала в Польше около миллиона тонн.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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