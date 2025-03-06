Довольны ли украинцы своей работой: результаты опроса — Finance.ua

Довольны ли украинцы своей работой: результаты опроса Сегодня 16:04 — Личные финансы

Довольны ли украинцы своей работой: результаты опроса

Уровень удовлетворенности работой за последний год почти не изменился. В общей сложности почти три четверти опрошенных украинцев отметили, что в той или иной степени удовлетворены работой. Однако наибольшая доля (38%) нормально относится к текущему месту работы, учитывая сложные условия на рынке труда, но в других обстоятельствах были бы более требовательны к работодателям и условиям труда. Украинцы стали крепче держаться за свои рабочие места. Вместе тем украинцы больше ценят свою безопасность и комфорт на рабочем месте, а также возможность работать удаленно.

Такие выводы сделали эксперты компании GRC.ua в результате национального исследования «Барометр рынка труда 2024».

За последний год количество занятых специалистов увеличилось. В конце 2023 года было трудоустроено 67% опрошенных специалистов. В декабре 2024 г. количество работающих специалистов составило 81% респондентов.

Несмотря на сложности и проблемы на рынке труда во время военного положения, подавляющее большинство респондентов (74%) отметили, что в целом удовлетворены своей работой. За год этот показатель не изменился. Однако уменьшилась доля очень довольных текущим местом работы. Если год назад полную удовлетворенность работой выражали 12% опрошенных специалистов, то в конце 2024 года таких респондентов было всего 9%. Почти на 2% увеличилась категория абсолютно недовольных своей работой украинцев (с 5,5% в 2023 году до 7,4% в конце 2024).

Украинцы понимают, что рынок труда переживает не лучшие времена из-за войны. Наибольшая доля опрошенных специалистов (38%) ответила, что нормально относится к своей работе, учитывая военные обстоятельства.

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Сравнивая показатели активности поиска работы специалистами в 2023 году и конце 2024 года, можно сделать вывод, что украинцы стали крепче держаться за свои рабочие места. Сократилось на 10% количество находящихся в активном поиске работы. А также увеличилась на 10% категория тех, кто даже не планирует менять работу.

Определяющим фактором при выборе работы по-прежнему остается уровень заработной платы. Это неудивительно, учитывая снижение доходов украинцев с начала полномасштабной войны. Однако зарплата не единственный фактор, который удерживает специалистов на текущем рабочем месте. За последний год увеличилось желание украинцев работать удаленно. Доля тех, для кого важен удаленный формат работы, увеличилась с 32.9% (в 2023 году) до 44,6% (в конце 2024 года). Правда, работодатели имеют другой взгляд на remote-режим. Большинство компаний предпочитают видеть свою команду в офисе.

Украинцы стали ценить свой комфорт и безопасность на рабочем месте. Этот фактор стал третьим по важности, кроме зарплаты, который мотивирует сотрудников и удерживает на рабочем месте. Большее значение работники стали уделять отлаженной коммуникации с начальством.

5 причин, которые, кроме зарплаты, удерживают сотрудников на текущем месте работы:

Возможность работать удаленно (45%);

Дружеская атмосфера в коллективе (35%);

Комфортные и безопасные условия труда (33%);

Налаженные отношения с руководителем (33%);

Гибкий график работы (32%);

Все больше украинцев обращает внимание на поддержку компанией работников во время войны; интересные проекты, задачи и свобода в их реализации; социально-ответственную позицию компании; заботу о здоровье сотрудников с помощью страхования. Важны также общие ценности в команде, возможность карьерного роста и профессионального обучения за счет работодателя.

Важность вышеперечисленных факторов для сотрудников подтверждается и перечнем основных факторов-демотиваторов, которые, кроме недовольства зарплатой, заставят покинуть текущее место работы.

5 причин, кроме зарплаты, по которым увольняются работники:

Отсутствует дружеская атмосфера в коллективе (32%);

Отсутствуют комфортные и безопасные условия труда (29%);

Отсутствуют налаженные отношения с руководителем (29%);

Отсутствует возможность карьерного роста (28%);

Нет возможности работать удаленно (28%).

Также решение об увольнении работники принимают при отсутствии общих ценностей в команде, невозможности гибкого графика работы, при отсутствии поддержки сотрудников во время войны, отсутствии заботы об их здоровье.

Данные были получены в результате исследования, проведенного экспертами GRC.ua в сентябре-ноябре 2024 года. В опросе приняли участие 9343 респондента. Исследование охватило все сектора экономики и профессиональные сферы по всей территории Украины, за исключением временно оккупированных территорий и полуострова Крыма.

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