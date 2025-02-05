Доллар теряет позиции, евро и злотый набирают популярность: какие валюты предпочитают украинцы — Finance.ua

Доллар теряет позиции, евро и злотый набирают популярность: какие валюты предпочитают украинцы Сегодня 15:50 — Валюта

Доллар теряет позиции, евро и злотый набирают популярность: какие валюты предпочитают украинцы

Доля сделок с долларом США на украинском наличном рынке валюты сокращается, тогда как спрос на евро, польский злотый и британский фунт демонстрирует рост.

Такие изменения зафиксировали аналитики КИТ Group, одного из крупнейших операторов украинского валютного наличного рынка.

По их данным, на основании анализа объема обменных операций по сети, имеющей приблизительно 100 отделений в 30 крупнейших населенных пунктах Украины, в 2023 году почти 79% всех обменных операций в ее пунктах обмена валют проводились с долларами, а уже в 2024-м доля операций с американской валютой снизилась до уровня примерно 74%.

Как изменилась доля операций в разных валютах, сравнивая 2023 и 2024 годы:

При этом доля операций с евро выросла с 20,8% до 25,15%. Кроме того, более чем в полтора раза увеличилось количество сделок с польским злотым, а сделки с британским фунтом почти удвоились.

«Доллар США все еще остается доминирующей валютой операций, но его доля уменьшилась, что может свидетельствовать об усилении роли евро и других валют на валютном рынке. Рост доли евро может быть следствием большой эмиграции экономически активных украинцев в страны еврозоны, более активной внешней торговли со странами ЕС, изменения платежных преимуществ бизнеса или диверсификации сбережений населения», — прокомментировали полученные данные аналитики КИТ Group в своем валютном обзоре.

Ощутимые изменения фиксируются в объемах операций с польским злотым и британским фунтом. «Увеличение доли польского злотого (PLN) более чем в полтора раза — с 0,36% до 0,56% - может быть связано с активностью трудовых мигрантов, углублением деловых связей между странами и ростом финансовых потоков между Украиной и Польшей», — анализируют причины аналитики КИТ Group.

Заметный рост интереса украинцев к британскому фунту почти вдвое — с 0,08% до 0,15% - несмотря на низкую общую долю его использования в наличных операциях может свидетельствовать о расширении экономических связей между Украиной и Великобританией, расширении трансграничных операций и растущем доверии к британским финансовым инструментам.

Уменьшение доли доллара в валютных операциях не означает утрату его статуса ключевой резервной валюты в Украине. Высокая ликвидность доллара, стабильность и его глобальный статус продолжают делать его главным инструментом для сохранения капитала.

В то же время, по словам аналитиков, текущие изменения могут являться следствием попыток бизнеса и населения диверсифицировать валютные активы. Особенно это актуально на фоне изменений в монетарной политике США и Европейского центрального банка.

«Если ЕЦБ продолжит политику смягчения, то курс гривни к евро может быть стабильнее, чем к доллару», — отмечают аналитики КИТ Group.

Кроме того, недавно Национальный банк анонсировал возможное изменение привязки гривни к евро вместо доллара в рамках стремления Украины присоединиться к Европейскому Союзу.

Финансовое поведение и валютные предпочтения украинцев изменяются в соответствии с внешнеэкономическими условиями. Если тенденция сохранится, евро может продолжить наращивать свою долю на наличном рынке, а злотый останется важной валютой для частных и бизнес-операций.

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