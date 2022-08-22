Доходы Xiaomi упали на 20% из-за коронавирусных ограничений в Китае — Finance.ua

Доходы Xiaomi упали на 20% из-за коронавирусных ограничений в Китае Сегодня 06:22 — Фондовый рынок

Доходы Xiaomi упали на 20% из-за коронавирусных ограничений в Китае

Китайский производитель смартфонов Xiaomi Corp. зафиксировал резкое падение дохода во втором квартале. Крупнейший в мире рынок смартфонов сократился из-за строгих ограничений, связанных с COVID.

Об этом пишет Reuters

Продажи компании упали на 20% в годовом исчислении до 70,17 млрд юаней ($10,3 млрд), что не соответствует оценкам и свидетельствует о еще более резком снижении по сравнению с предыдущим кварталом, когда компания сообщила о первом падении выручки с момента листинга.

Чистая прибыль упала на 67% до 2,08 млрд юаней.

Экономика Китая неожиданно замедлилась в июле, что указывает на то, что вторая по величине экономика мира изо всех сил пытается оправиться от удара из-за коронавирусных ограничений.

По данным исследовательской компании Canalys, длительно пребывавший в застое сектор смартфонов в Китае особенно пострадал от спада: во втором квартале объемы продаж снизились на 10% в годовом исчислении.

Продажи смартфонов Xiaomi, приносящие более половины общего дохода компании, упали на 29%.

Напомним, в 2021 году продажи Xiaomi резко выросли после того, как она захватила долю рынка у конкурента Huawei Technologies Co Ltd, чья способность закупать компоненты была сильно ограничена санкциями США.

Однако успех был недолгим, и с начала 2022 года цена акций компании упала почти на 40% из-за замедления экономики Китая и ослабления бизнеса за границей.

В Индии, самом сильном рынке Xiaomi за пределами Китая, компания стала объектом правительственных расследований по обвинению в уклонении от налогов.

В апреле индийские налоговые органы конфисковали активы компании на сумму $725 млн, заявив, что она незаконно переводила средства за границу под видом плательщиков роялти. Xiaomi отвергает какие-либо обвинения.

Слабый рынок смартфонов в Китае и по всему миру заставил компанию искать новые возможности.

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