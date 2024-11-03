Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний — Finance.ua

Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний Сегодня 12:04

Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний, Фото: freepik

Крупнейшие украинские IT-компании продемонстрировали разные финансовые результаты в 2023 году. Основными лидерами по чистой прибыли остаются Fintech Band ( monobank ), EPAM Systems и GlobalLogic.

Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией BRDO на основе данных Государственной службы статистики, агрегированных YouControl.

Эти три компании обеспечили 47% чистой прибыли ТОП-30 компаний и 27% общей чистой прибыли IT-рынка Украины.

Доходность и маржа

Наиболее маржинальным бизнесом стала компания Favbet Tech, специализирующаяся на онлайн-казино и бэттинге.

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В общем, продуктовые компании демонстрируют более высокую доходность, тогда как у аутсорсинговых больше объем доходов, но маржа ниже.

Доходы на одного работника

Самый высокий уровень дохода на одного работника зафиксировала компания Playtika — $6,9 тыс. в месяц.

Большинство других компаний по ТОП-30 находятся в диапазоне $3−5 тыс. на одного работника.

В некоторых компаниях средний работник приносит меньше дохода, чем составляют медианные рыночные расходы на зарплату middle-разработчика ($2,5 тыс.), что не правдоподобно.

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Причинами таких низких показателей могут быть работа разработчиков с иностранными заказчиками, переход части дохода в иностранные юрисдикции и большое количество junior и/или нетехнических специалистов.

Сколько налогов уплатили топ-30 IT-компаний

В 2023 году ІТ-компании рейтинга уплатили $53 млн налога на прибыль в бюджет.

Значительная часть налогов на прибыль была уплачена Fintech Band и EPAM Systems — $19 млн (свыше 1 млрд грн) и $7,9 соответственно.

Некоторые компании перешли на модель налогообложения посредством налога на выведенный капитал (ННВК) в рамках резидентства «Дія.City», что уменьшило налоговую нагрузку.

К примеру, GlobalLogic уплатила $350 тыс. налога на выведенный капитал в 2023 году. В прошлом году компания уплатила $9 млн налога на прибыль.

Напомним, основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил , что, по его мнению, от 20 до 30% украинских ІТ-специалистов находятся за рубежом.

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