Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний

48
Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний
Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний, Фото: freepik
Крупнейшие украинские IT-компании продемонстрировали разные финансовые результаты в 2023 году. Основными лидерами по чистой прибыли остаются Fintech Band (monobank), EPAM Systems и GlobalLogic.
Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией BRDO на основе данных Государственной службы статистики, агрегированных YouControl.
Эти три компании обеспечили 47% чистой прибыли ТОП-30 компаний и 27% общей чистой прибыли IT-рынка Украины.

Доходность и маржа

Наиболее маржинальным бизнесом стала компания Favbet Tech, специализирующаяся на онлайн-казино и бэттинге.
Читайте также
В общем, продуктовые компании демонстрируют более высокую доходность, тогда как у аутсорсинговых больше объем доходов, но маржа ниже.

Доходы на одного работника

Самый высокий уровень дохода на одного работника зафиксировала компания Playtika — $6,9 тыс. в месяц.
Большинство других компаний по ТОП-30 находятся в диапазоне $3−5 тыс. на одного работника.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

В некоторых компаниях средний работник приносит меньше дохода, чем составляют медианные рыночные расходы на зарплату middle-разработчика ($2,5 тыс.), что не правдоподобно.
Читайте также
Причинами таких низких показателей могут быть работа разработчиков с иностранными заказчиками, переход части дохода в иностранные юрисдикции и большое количество junior и/или нетехнических специалистов.
Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний

Сколько налогов уплатили топ-30 IT-компаний

В 2023 году ІТ-компании рейтинга уплатили $53 млн налога на прибыль в бюджет.
Значительная часть налогов на прибыль была уплачена Fintech Band и EPAM Systems — $19 млн (свыше 1 млрд грн) и $7,9 соответственно.
Читайте также
Некоторые компании перешли на модель налогообложения посредством налога на выведенный капитал (ННВК) в рамках резидентства «Дія.City», что уменьшило налоговую нагрузку.
К примеру, GlobalLogic уплатила $350 тыс. налога на выведенный капитал в 2023 году. В прошлом году компания уплатила $9 млн налога на прибыль.
Напомним, основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских ІТ-специалистов находятся за рубежом.

Сколько денег приносит IT Украине

По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.