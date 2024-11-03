Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний — Finance.ua

Доходы на одного работника в ТОП IT-компаний
Крупнейшие украинские IT-компании продемонстрировали разные финансовые результаты в 2023 году. Основными лидерами по чистой прибыли остаются Fintech Band (monobank), EPAM Systems и GlobalLogic.
Об этом говорится в отчете, опубликованном организацией BRDO на основе данных Государственной службы статистики, агрегированных YouControl.
Эти три компании обеспечили 47% чистой прибыли ТОП-30 компаний и 27% общей чистой прибыли IT-рынка Украины.
Доходность и маржа
Наиболее маржинальным бизнесом стала компания Favbet Tech, специализирующаяся на онлайн-казино и бэттинге.
В общем, продуктовые компании демонстрируют более высокую доходность, тогда как у аутсорсинговых больше объем доходов, но маржа ниже.
Доходы на одного работника
Самый высокий уровень дохода на одного работника зафиксировала компания Playtika — $6,9 тыс. в месяц.
Большинство других компаний по ТОП-30 находятся в диапазоне $3−5 тыс. на одного работника.
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В некоторых компаниях средний работник приносит меньше дохода, чем составляют медианные рыночные расходы на зарплату middle-разработчика ($2,5 тыс.), что не правдоподобно.
Причинами таких низких показателей могут быть работа разработчиков с иностранными заказчиками, переход части дохода в иностранные юрисдикции и большое количество junior и/или нетехнических специалистов.
Сколько налогов уплатили топ-30 IT-компаний
В 2023 году ІТ-компании рейтинга уплатили $53 млн налога на прибыль в бюджет.
Значительная часть налогов на прибыль была уплачена Fintech Band и EPAM Systems — $19 млн (свыше 1 млрд грн) и $7,9 соответственно.
Некоторые компании перешли на модель налогообложения посредством налога на выведенный капитал (ННВК) в рамках резидентства «Дія.City», что уменьшило налоговую нагрузку.
К примеру, GlobalLogic уплатила $350 тыс. налога на выведенный капитал в 2023 году. В прошлом году компания уплатила $9 млн налога на прибыль.
Напомним, основатель и CEO украинской IT-компании Genesis Владимир Многолетний заявил, что, по его мнению, от 20 до 30% украинских ІТ-специалистов находятся за рубежом.
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