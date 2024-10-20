Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре — Finance.ua
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Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре

Казна и Политика
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Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре
Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре
Число участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось до 926 (в августе было 946). Количество банков осталось неизменным — 62.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
За последние три месяца их количество также уменьшалось.
По состоянию на 1 октября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:
  • 509 финансовых компаний (в сентябре было 525),
  • 64 страховщика non-life (было 66), 11 life-страховщиков (количество не изменилось),
  • один страховщик со специальным статусом, 113 ломбардов (было 114),
  • 110 кредитных союзов (было 111),
  • 1 лизингодатель (количество не изменилось),
  • 42 страховых брокера (количество не изменилось) и 75 коллекторских компаний (количество не изменилось).
Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 30 небанковских финансовых групп (было 31).
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Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).
Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:
  • 18 платежных учреждений;
  • 12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;
  • один банк — эмитент электронных денег;
  • один оператор почтовой связи.
К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).
По материалам:
Finance.ua
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