Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре — Finance.ua

Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре Сегодня 09:19 — Казна и Политика

Сколько компаний ушло с небанковского финансового рынка в сентябре

Число участников небанковского финансового рынка в сентябре уменьшилось до 926 (в августе было 946). Количество банков осталось неизменным — 62.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

За последние три месяца их количество также уменьшалось.

По состоянию на 1 октября 2024 года на рынке небанковских финансовых услуг работали:

509 финансовых компаний (в сентябре было 525),

64 страховщика non-life (было 66), 11 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом, 113 ломбардов (было 114),

110 кредитных союзов (было 111),

1 лизингодатель (количество не изменилось),

42 страховых брокера (количество не изменилось) и 75 коллекторских компаний (количество не изменилось).

Кроме того, на рынке признано 18 банковских групп (количество не изменилось) и 30 небанковских финансовых групп (было 31).

Читайте также Почему резкий рост стоимости компании — не повод инвестировать

Также на платежном рынке действует 16 платежных систем, созданных резидентами, учитывая государственные (без изменений), и 15 международных платежных систем, созданных нерезидентами (без изменений).

Количество поставщиков финансовых платежных услуг не изменилось. На рынке работают:

18 платежных учреждений;

12 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг;

один банк — эмитент электронных денег;

один оператор почтовой связи.

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 48 коммерческих агентов (без изменений) и 30 технологических операторов платежных услуг (без изменений).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.