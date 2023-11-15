До конференции «Жить на проценты» осталось 2 дня — Finance.ua

До конференции «Жить на проценты» осталось 2 дня Сегодня 09:40

Как распределить свои средства, чтобы не бояться кризисов и инфляции? Главное правило инвестирования говорит «диверсифицируй и молись». Если вы не хотите положиться на причуды судьбы, а стремитесь выработать системный подход в инвестировании, который обеспечит стабильное прохождение любых кризисов, то успейте забронировать последние билеты на конференцию «Жить на проценты».

Это крупнейшее инвестиционное событие года, которое собирает под одной крышей лучшие умы инвестиционного сообщества. Будут говорить о пассивных и активных стратегиях инвестирования, трендах и перспективных нишах на 2024 год, инструментах для снижения рисков, идеях для повышения прибыльности.

Мечтаете разобраться в тонкостях инвестирования, найти идеальный баланс между риском и прибыльностью и наконец сложить свой собственный инвестиционный пазл?

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