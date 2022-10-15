До конца 2022 года в Украине заработают первых два биометановых завода — Finance.ua
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До конца 2022 года в Украине заработают первых два биометановых завода

Энергетика
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70% территории Украины приходится на сельскохозяйственные земли — это самая большая площадь в Европе. А значит, это самое большое количество сырья для производства биометана.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
Украина находится на стартовой позиции запуска производства биометана. До конца 2022 года в нашем государстве заработают первых два биометановых завода. Один на Черниговщине мощностью до 3 млн куб. м топлива в год, второй — в Винницкой мощностью до 10 млн куб. м в год. В 2023 году планируют присоединиться еще пять производителей.
По расчетам Биоэнергетической ассоциации, до 2030 года Украина способна полностью заместить импортируемый природный газ в объеме до 10 млрд куб м в год и в этой части стать энергонезависимой.
По мнению Сергея Кравчука, генерального директора агрохолдинга «Галс Агро», если каждое из агропредприятий отведет всего 5-10% земли под выращивание энергетических культур и сбор соломы для производства биометана — Украина не только обеспечит собственные потребности, но и сможет стать весомым импортером биометана в стран Европы. При этом для хозяйств доход с гектара пашни вырастет минимум в три раза по сравнению с выращиванием традиционных культур для экспорта зерновых.
Евросоюз уже на этапе нашего старта заинтересован покупать украинский биометан, причем по цене природного газа плюс премия за возобновляемость. Уже есть договоренности в виде подписанного меморандума о сотрудничестве между украинской и нидерландской компаниями.
Интересно, что специалисты нефтегазовой компании Shell утверждают, что в настоящее время в ЕС реализуются только 2% потенциала, а в других регионах — 0,5%. Общий же потенциал производства биометана Shell спрогнозировала в 1,15 трлн куб м в год.
То есть то количество уже действующих биометановых заводов в Европе на самом деле является лишь началом для развития большой альтернативной энергетики, во главе которой может быть Украина.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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