Днепр получит от ЕБРР €25 млн для помощи переселенцам — Finance.ua

Днепр получит от ЕБРР €25 млн для помощи переселенцам Сегодня 04:10 — Казна и Политика

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставляет кредит в размере 25 миллионов евро Днепру для решения проблем с наплывом переселенцев

Об этом говорится в официальном сообщении ЕБРР 4 июля.

«Кредит поможет обеспечить бесперебойное предоставление жизненно важных муниципальных услуг в городе, подвергшемся наплыву переселенцев в результате войны», — говорится в сообщении.

Банк отмечает, что Днепр — четвертый по величине город Украины с населением около миллиона человек. Однако за последние месяцы эта цифра еще больше выросла из-за постоянного наплыва внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«С началом войны город стал естественным пунктом назначения для переселенцев из-за своей роли главного экономического центра на юго-востоке Украины», — отмечают в ЕБРР.

В то же время Днепр и его ключевые коммунальные предприятия серьезно пострадали от войны и изо всех сил пытаются поддерживать повседневное функционирование.

«Чрезвычайные средства обеспечат непрерывное предоставление коммунальных услуг растущему населению города. Таким образом, они восполнят пробел, созданный сложной экономической ситуацией в стране, когда местные кредиторы не в состоянии обеспечить такое среднесрочное финансирование», — отмечают в ЕБРР.

В банке напоминают, что это уже второй город за несколько месяцев, получивший поддержку ликвидности после Львова в конце прошлого года. ЕБРР является самым крупным институциональным инвестором в Украине. Только в 2022 году он направил 1,7 млрд евро и мобилизовал еще 200 млн евро поддержки от финансовых учреждений-партнеров. Кроме этого, банк обязался предоставить Украине финансирование в размере 3 млрд евро до конца 2023 года.

Основное внимание ЕБРР сосредоточено на поддержке «реальной» экономики Украины — поддержке энергетической и продовольственной безопасности, а также торговле, жизненно важной инфраструктуре и частном секторе.

В июне 2021 года Днепр присоединился к флагманской программе ЕБРР по устойчивому развитию городов «Зеленые города ЕБРР», став ее 49-м членом.

Еще в начале войны ЕБРР осудил российское вторжение в Украину и закрыл свои офисы в россии и беларуси.

Напомним, в этом году ЕБРР намерена предоставить Украине не меньше инвестиций, чем в прошлом году — то есть около €1,7 млрд.

18 мая ради Украины ЕБРР в третий раз в истории решил увеличить капитальную базу. Совет руководителей банка оценил необходимую дополнительную поддержку акционеров для работы банка в Украине в €3−5 млрд.

21 июня стало известно, что Украина получит $500 млн от Всемирного банка на выплаты бюджетникам и €600 млн от Европейского банка реконструкции и развития на поддержку энергетики.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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