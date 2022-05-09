Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен — Finance.ua

Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен

Сегодня 10:12 — Казна и Политика

Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен

На нужды Вооруженных сил Украины через приложение «Дія» собрали 300 млн грн.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм

«Каждый день вы помогаете ВСУ в «Дії»: рассказываете о врагах и донатите деньги. Итого мы уже собрали 300 миллионов гривен в фонд «Вернись живым», — отметил он.

По информации главы Минцифры, на собранные средства украинские защитники получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое.

«Каждый день наши герои приближают победу, а каждая ваша гривна помогает им в этом! Вместе мы — сила», — подчеркнул Федоров.

Напомним, правительство запускает сайт u24.gov.ua. Это платформа для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире может пожертвовать и помочь Украине бороться за нашу свободу. Для усиления обороноспособности и первоочередных мер по восстановлению освобожденных территорий Украина будет привлекать благотворительные средства в поддержку нашего государства в рамках проекта United24.

Правительство утвердило порядок накопления и расходования средств, поступающих в Украину как благотворительная помощь. Документ четко определяет, какие счета — официальные и какие органы государственной власти могут расходовать эти средства. Вся информация об этом будет публичной и прозрачной.

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