Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен — Finance.ua
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Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен

Сегодня 10:12Казна и Политика
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Для ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривенДля ВСУ через «Дію» уже собрали 300 миллионов гривен
На нужды Вооруженных сил Украины через приложение «Дія» собрали 300 млн грн.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Телеграм.
«Каждый день вы помогаете ВСУ в «Дії»: рассказываете о врагах и донатите деньги. Итого мы уже собрали 300 миллионов гривен в фонд «Вернись живым», — отметил он.
По информации главы Минцифры, на собранные средства украинские защитники получили шлемы, бронежилеты, планшеты и ноутбуки, квадрокоптеры и детали к квадрокоптерам, генераторы, тепловизионную и ночную оптику, металлоискатели и многое другое.
«Каждый день наши герои приближают победу, а каждая ваша гривна помогает им в этом! Вместе мы — сила», — подчеркнул Федоров.
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Напомним, правительство запускает сайт u24.gov.ua. Это платформа для сбора средств в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире может пожертвовать и помочь Украине бороться за нашу свободу. Для усиления обороноспособности и первоочередных мер по восстановлению освобожденных территорий Украина будет привлекать благотворительные средства в поддержку нашего государства в рамках проекта United24.
Правительство утвердило порядок накопления и расходования средств, поступающих в Украину как благотворительная помощь. Документ четко определяет, какие счета — официальные и какие органы государственной власти могут расходовать эти средства. Вся информация об этом будет публичной и прозрачной.

Как помочь украинской армии

По материалам: Укрінформ
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