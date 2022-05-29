Для переселенцев в Украине построят специальные дома: строительство таких домов займет около 60 дней — Finance.ua
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Для переселенцев в Украине построят специальные дома: строительство таких домов займет около 60 дней

Сегодня 09:17Недвижимость
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Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.
Об этом рассказал директор научно-технического центра Иван Перегинец агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, большие проекты многоэтажного жилья, которые предлагает Офис президента и Минрегион, не могут строиться быстро.
«Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных общин — это восьмиквартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных проектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации», — отметил Перегинец.
Перегинец подчеркнул, что они уже запланировали сотрудничество с рядом объединенных территориальных громад и разработали меморандум о выделении земли под строительство.
Строительство таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Также этот проект можно реализовать посредством отдельных микрорайонов.
«Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех глав территориальных громад обращаться по этому поводу в Академию строительства», — добавил директор НТЦ.
По состоянию на конец мая, строительные работы активно ведут во многих областях Украины, наиболее активно — в западных и центральных областях:
  • в Черкасской области 92% площадок работают;
  • на Закарпатье и Волыни возобновили сооружение 88% ЖК;
  • Ивано-Франковская область — 86%;
  • Ровенская область — 85%;
  • Тернопольская область — 81%;
  • Львовская область — 79%;
  • Винницкая область — 79%;
  • Полтавская область — 72%.
В Харькове, Чернигове, Буче и Ирпене темпы возобновления строительства медленнее, а в столице этот показатель составляет 17%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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