Для переселенцев в Украине построят специальные дома: строительство таких домов займет около 60 дней — Finance.ua

Академия строительства Украины предложила новый проект быстрого возведения жилья для украинцев, которые потеряли его из-за войны, в формате специальных восьмиквартирных домов.
Об этом рассказал директор научно-технического центра Иван Перегинец агентству «Интерфакс-Украина».
По его словам, большие проекты многоэтажного жилья, которые предлагает Офис президента и Минрегион, не могут строиться быстро.
«Мы предложили более универсальный формат жилого дома для территориальных общин — это восьмиквартирный жилой дом. Мы проработали около 30 эскизных проектов и вышли на финишную прямую по утверждению проектной документации», — отметил Перегинец.
Перегинец подчеркнул, что они уже запланировали сотрудничество с рядом объединенных территориальных громад и разработали меморандум о выделении земли под строительство.
Строительство таких домов займет около 60 дней, что позволит быстро расселить людей, нуждающихся в жилье. Также этот проект можно реализовать посредством отдельных микрорайонов.
«Думаю, что начнем над этим работать буквально через месяц-два. Приглашаю всех глав территориальных громад обращаться по этому поводу в Академию строительства», — добавил директор НТЦ.
По состоянию на конец мая, строительные работы активно ведут во многих областях Украины, наиболее активно — в западных и центральных областях:
в Черкасской области 92% площадок работают;
на Закарпатье и Волыни возобновили сооружение 88% ЖК;
Ивано-Франковская область — 86%;
Ровенская область — 85%;
Тернопольская область — 81%;
Львовская область — 79%;
Винницкая область — 79%;
Полтавская область — 72%.
В Харькове, Чернигове, Буче и Ирпене темпы возобновления строительства медленнее, а в столице этот показатель составляет 17%.