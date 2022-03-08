Depositphotos и VistaCreate прекращают работу в россии и Беларуси — Finance.ua

Depositphotos и VistaCreate прекращают работу в россии и Беларуси

Сегодня 12:41 — Фондовый рынок

В связи с военными действиями россии на территории Украины, а также международными санкциями Depositphotos и VistaCreate закрывают продажи и доступ к сервисам клиентам и партнерам из российской Федерации и Республики Беларусь.

«Мы прекращаем прием платежей и предоставление предоплаченных услуг клиентам из указанных стран. Depositphotos и VistaCreate инициируют возврат средств за предоплаченные подписки сразу после окончания действия международных санкций»- написали в сообщении.

Команда Depositphotos и VistaCreate осуждает насильственное вторжение россии. «Мы не хотим, чтобы наши сервисы были использованы в целях пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий».

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