Depositphotos и VistaCreate прекращают работу в россии и Беларуси — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Depositphotos и VistaCreate прекращают работу в россии и Беларуси

Сегодня 12:41Фондовый рынок
24
В связи с военными действиями россии на территории Украины, а также международными санкциями Depositphotos и VistaCreate закрывают продажи и доступ к сервисам клиентам и партнерам из российской Федерации и Республики Беларусь.
«Мы прекращаем прием платежей и предоставление предоплаченных услуг клиентам из указанных стран. Depositphotos и VistaCreate инициируют возврат средств за предоплаченные подписки сразу после окончания действия международных санкций»- написали в сообщении.
Команда Depositphotos и VistaCreate осуждает насильственное вторжение россии. «Мы не хотим, чтобы наши сервисы были использованы в целях пропаганды, дезинформации или поддержки противоправных действий».
По материалам: Finance.UA
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Email рассылка Finance.ua
Коротко про главное за день
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.