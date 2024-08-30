Дело Коломойского: суд изменил бизнесмену меру пресечения — Finance.ua

Дело Коломойского: суд изменил бизнесмену меру пресечения Сегодня 09:44 — Фондовый рынок

в размере 1 877 360 000 грн. Об этом стало известно из Шевченковский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому с содержания под стражей на залогОб этом стало известно из трансляции суда.

«В связи с тем, что предельный срок содержания под стражей в рамках досудебного расследования в рамках уголовного производства истекает 2 сентября 2024 года, считаем, что необходимо изменить эту меру пресечения. Считаем, что те риски, которые были установлены по предыдущим постановлениям следственными судьями, продолжают существовать. В частности, необходимо обратить внимание на риск укрывательства от органа досудебного расследования и суда», — заявил во время заседания прокурор.

Сторона защиты заявила, что обвинение не предоставило ни одного документа, который подтверждал бы, что Коломойский давал кому-либо соответствующие указания или координировал какие-либо действия. Также адвокаты обратили внимание на размер залога, который сторона обвинения просит внести при за Игоря Коломойского.

«Этот уровень залога в понимании действующего законодательства непомерный. Это неоднократно подтверждалось неоспоримыми фактами. Есть соответствующее решение, где Игорь Валерьевич выступает ответчиком. Там четко определены ограничения в части его личных расходов. Учитывая, что он ограничен суммой 20 000 фунтов стерлингов в неделю — соответственно он не может заплатить большую сумму залога», — объяснили адвокаты.

Также сторона защиты пояснила, что в течение года Игорь Коломойский находился под стражей и не вносил залог. Это, по словам адвокатов, свидетельствует о том, что сумма залога непомерна для украинского бизнесмена. И он не сможет ее внести и в этот раз. На вопрос судьи, что уровень залога Игорь Коломойский считает целесообразным, бизнесмен ответил, что не видит целесообразности внесения залога вообще.

Выслушав аргументы стороны обвинения и защиты, судья принял решение удовлетворить ходатайство прокурора.

В сентябре прошлого года СБУ и БЭБ провели обыск дома у Игоря Коломойского в рамках расследования, касающегося компаний «Укртатнафта» и «Укрнафта», акционером которых является украинский бизнесмен. Позже Служба безопасности вручила Коломойскому подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.