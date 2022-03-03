Дефолта не будет: Украина заплатила по внешнему долгу — Finance.ua
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Дефолта не будет: Украина заплатила по внешнему долгу

Сегодня 17:17Казна и Политика
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Украина продолжает обслуживать все внешние долги, несмотря на обращение к международным кредиторам с просьбой об их списании. Так, еще 1 марта Минфин осуществил плановый платеж по еврооблигациям (выпуск с погашением в сентябре 2022 года).
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Владислав Рашкован. По его словам, информация о платеже получена непосредственно от Минфина.
«Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года», — процитировал Рашкован министра финансов Сергея Марченко.
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Согласно его данным, к 1 марта на едином казначейском счете Украины оставалось 33 млрд грн. И этой суммы достаточно для текущих выплат по внешним долгам.
«Для сравнения: восемь лет назад после побега Януковича, когда Российская Федерация приступила к оккупации Крыма, на счету в Госказначействе было всего 108,1 тыс. грн», — говорится в сообщении.
По материалам: Обозреватель
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