Дефолта не будет: Украина заплатила по внешнему долгу — Finance.ua

Украина продолжает обслуживать все внешние долги, несмотря на обращение к международным кредиторам с просьбой об их списании. Так, еще 1 марта Минфин осуществил плановый платеж по еврооблигациям (выпуск с погашением в сентябре 2022 года).
Об этом сообщил заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Владислав Рашкован. По его словам, информация о платеже получена непосредственно от Минфина.
«Мы выполняем свои долговые обязательства в полном объеме. 1 марта 2022 года состоялся купонный платеж по еврооблигациям с погашением в сентябре 2022 года», — процитировал Рашкован министра финансов Сергея Марченко.