Dacia планирует очередной прорыв на рынке с акцентом на доступные электромобили — Finance.ua
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Dacia планирует очередной прорыв на рынке с акцентом на доступные электромобили

Фондовый рынок
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Dacia планирует очередной прорыв на рынке с акцентом на доступные электромобили
Dacia планирует очередной прорыв на рынке с акцентом на доступные электромобили
Компания Dacia готовится к серьезному скачку в мире электромобилей. Бренд, известный своей ориентацией на доступные автомобили, обсуждает с Ampere, электрическим подразделением Renault Group, поставку технологий для будущих моделей. Учитывая успех самой дешевой в Британии электромашины Dacia Spring за 14 995 фунтов стерлингов, это вполне логичный шаг.

Что еще следует знать о новинке

Генеральный директор Renault Group Лука де Мео подтвердил, что ведутся активные переговоры об интеграции EV-технологий Ampere в автомобиле Dacia. Однако, несмотря на планы Renault полностью перейти на электромобили к 2030 году, у Dacia пока нет жесткого графика. Все дело в цене: Dacia ждет момента, когда электромобили станут действительно выгодными для их аудитории.
Глава Dacia Денис Ле Вот на Парижском автосалоне заявил, что следующее электрическое авто компании — Sandero — появится в 2027 году. Ожидается, что новый Sandero будет построен на платформе AmpR, используемой в Renault 5, но с меньшим запасом хода и более медленной зарядкой, чтобы сохранить конкурентные цены.
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По материалам:
uamotors
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