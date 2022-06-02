«Дія» анонсировала новую услугу, касающуюся детей — Finance.ua
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«Дія» анонсировала новую услугу, касающуюся детей

Сегодня 10:45Фондовый рынок
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В ближайшее время через платформу «Дія» можно будет воспользоваться услугой по усыновлению детей.
Как рассказала в эфире одного из украинских телеканалов уполномоченная президента по правам детей и детской реабилитации Дарья Герасимчук, с помощью приложения «Дія» процедуру можно будет существенно упростить.
Ввести услугу планируют до конца июня, однако уже с 1 июня можно подавать заявки на первоначальную консультацию в разделе «Семья».

Особенности услуги в «Дії»

По словам заместителя главы Минцифры Константина Кошеленко на брифинге, преимущество онлайн-заявки состоит в том, что всю информацию о кандидате система подтягивает автоматически. Авторизироваться можно с помощью цифровой подписи, а в течение 15 дней соцслужбы сконтактируют с заявителем и пригласят на консультацию.
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Пообщаться с государственными работниками можно будет как онлайн, так и вживую. Ожидается, что до конца августа пользователи смогут подавать таким образом также пакеты документов на усыновление, опекунство, ознакомиться с анкетами детей, регистрировать детдома семейного типа и т.д.
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В то же время, первичную заявку на усыновление можно будет подать только во время личной встречи с соцслужбами. Добавим, что в Украине более 17 000 детей, требующих усыновления.
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По материалам: Сьогодні
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