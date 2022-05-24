Дети-переселенцы с 14 лет имеют право самостоятельно обращаться за денежной помощью: как это сделать — Finance.ua

Дети-переселенцы с 14 лет имеют право самостоятельно обращаться за денежной помощью: как это сделать

Сегодня 08:08 — Личные финансы

Никто из украинцев не готовился к войне. Поэтому когда люди убегали от обстрелов, они не думали о документах. Так, были ситуации, когда родители отдавали детей родственникам, крестным, и те эвакуировались в безопасные регионы. А когда встал вопрос обратиться для получения справки внутриперемещенного лица, тогда и начинались проблемы.

О том, как оформить справку ВПЛ детям-переселенцам, рассказали в Криворожском местном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи Министерства юстиции Украины.

Информация о несовершеннолетнем ребенке включается в заявление одного из родителей. Однако несовершеннолетний ребенок с 14 лет имеет право самостоятельно обратиться за назначением помощи. И если в его интересах обратится законный представитель, это полностью соответствует законодательству. Заявление о выплате пособия малолетнему ребенку, прибывшему без сопровождения законного представителя, может подавать от его имени:

лицо, которое находится в семейных, родственных отношениях (в том числе крестные родители), при наличии документа, подтверждающего семейные, родственные связи лица с ребенком, выданного службой по делам детей по месту обращения;

лицо, которое родители или другие законные представители уполномочили сопровождать ребенка, что подтверждается письменным заявлением одного из законных представителей, заверенным органом опеки и попечительства;

лицо, в семью которого временно устроен ребенок, оставшийся без родительской опеки (при наличии копии приказа службы по делам детей о временном устройстве). Это должна быть справка из службы по делам детей.

«Стоит понимать, для чего это сделано. Ребенок, который находится без родителей, фактически считается не имеющим родительской опеки. Ведь законный представитель ребенка — родители, опекуны, другой человек, уполномоченный на это родителями. Если нотариально заверенной доверенности на воспитание» и представительство интересов ребенка нет, то придется идти в службу по делам детей по месту нахождения. Службы должны составлять акт, брать таких детей на учет, вносить в банк данных и устраивать их на временное проживание в ту семью, с которой выехал ребенок. Тогда решение органа опеки и попечительства будет свидетельствовать, что родственник ребенка — законный представитель/представительница ребенка", — пояснили юристы.

Как производится выплата

Размер выплаты — 3 тысячи гривен. Выплата помощи такому ребенку производится начиная с марта 2022 года в случае обращения за ее предоставлением до 15 мая 2022 года включительно. Помощь выплачивается:

на банковский счет (по стандарту IBAN) заявителя,

на текущий счет для зачисления помощи «єПідтримка».

Какие документы понадобятся

Если ребенок прибыл без сопровождения законного представителя, то подавать заявление и соответствующие документы должно:

лицо, которое находится в семейных, родственных отношениях (например, тетя, дядя, а также крестные родители). Требуется документ о подтверждении семейных, родственных отношений, выданный службой по делам детей по месту обращения;

лицо, уполномоченное законными представителями сопровождать ребенка. Нужно письменное заявление одного из законных представителей, подтверждающее полномочия сопровождать ребенка. Заявление должно быть заверено нотариусом или органом опеки и попечительства (в сельской местности, где нотариальные действия совершают представители органов местного самоуправления);

лицо, в семью которого временно устроен ребенок. Требуется копия приказа службы по делам детей о временном устройстве.

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