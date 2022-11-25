Continental разработал новую тормозную систему для электромобилей — Finance.ua
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Continental разработал новую тормозную систему для электромобилей

Технологии&Авто
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Continental разработал новую тормозную систему для электромобилей
Continental разработал новую тормозную систему для электромобилей
Специфика электромобилей по отношению к тормозным системам заключается в присутствии функции рекуперации. То есть электромобили почти всегда используют энергию торможения для подзарядки батареи, поэтому требования к обычной тормозной системе остаются минимальными.
В Continental воспользовались этим и сделали тормозные суппорты гораздо меньше и легче. Уменьшение веса и уменьшение трения между колодками и ротором должно привести к лучшему запасу хода для любого электромобиля следующего поколения, который будет использовать эту технологию.
«Повышение эффективности является основной целью оптимизации электромобилей», — объясняет Доминик Гисс, глава отдела продуктов с фрикционными тормозами подразделения гидравлических тормозных систем Continental.
«Чем меньше потери электроэнергии, тем больше запас хода автомобиля. Тормоза могут внести свой вклад в то, что до сих пор не использовалось», — объяснил он.
Continental решила снизить размеры, поскольку рекуперация используется чаще, чем привычные тормоза EV. Ганноверский поставщик подчеркивает, что рекуперация используется «в более чем 80 процентах всех ситуаций замедления», не вдаваясь в мелкие детали.
По материалам:
Телеканал 24
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