Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка — Finance.ua

Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка Сегодня 06:32 — Личные финансы

Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка

В Украине выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июля 2022 года по июль-2023 составило 14,7%. При этом больше всего выросли расценки на электроэнергию — на 69,7%.

Об этом сообщает Госстат

На втором месте, по его данным, уборка мусора. Она подорожала на 14,3%.

Замыкают тройку лидеров содержание и ремонта жилья, расценки на которые увеличились на 10,6%. Дальше идут:

услуги по управлению многоквартирными домами — 2,7%;

водоснабжение — на 0,8%;

канализация — на 0,7%.

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В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.

За месяц (июль к июню) коммуналка в Украине подорожала в целом на 0,1%. Однако на самом деле цены изменились только на услуги по управлению многоквартирными домами — выросли на 0,3%. Остальные услуги остались в своей прежней стоимости.

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Обозреватель По материалам:

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