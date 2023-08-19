Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка — Finance.ua

Цифры в платежках выросли: как в Украине подорожала коммуналка
В Украине выросли цены на услуги ЖКХ. Общее подорожание с июля 2022 года по июль-2023 составило 14,7%. При этом больше всего выросли расценки на электроэнергию — на 69,7%.
Об этом сообщает Госстат.
На втором месте, по его данным, уборка мусора. Она подорожала на 14,3%.
Замыкают тройку лидеров содержание и ремонта жилья, расценки на которые увеличились на 10,6%. Дальше идут:
- услуги по управлению многоквартирными домами — 2,7%;
- водоснабжение — на 0,8%;
- канализация — на 0,7%.
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В то же время стоимость природного газа не изменилась. А горячая вода и отопление вообще подешевели. Снижение цены составило 0,2%.
За месяц (июль к июню) коммуналка в Украине подорожала в целом на 0,1%. Однако на самом деле цены изменились только на услуги по управлению многоквартирными домами — выросли на 0,3%. Остальные услуги остались в своей прежней стоимости.
Справка Finance.ua:
- более половины — 54% украинцев прибегают к экономии и потребительским ограничениям после полномасштабного вторжения. Только треть жителей Украины может позволить себе купить новую одежду, и только каждому седьмому хватает бюджета на новый телефон;
- украинцам для расчета жилищно-коммунальных услуг поступают два варианта квитанций: в электронном и бумажном формате. Эксперты перечислили мифы о бумажных платежках, которые следует знать каждому;
- новые категории украинцев получат субсидии.
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