Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение — Finance.ua
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Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение

Личные финансы
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Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение
Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение
Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в Дії без бумажного. Далее изменения должен принять парламент.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Бумажное удостоверение оформляется обязательно, а цифровое — по желанию ветерана. В дальнейшем электронный документ будет формироваться автоматически, а физический станет дополнительным.
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Удостоверение в Дії значительно ускоряет предоставление услуг и повышает качество обслуживания ветеранов и их семей. Документ можно проверить по QR-коду всего в один клик. Это защищает от поддельных или устаревших бумажных документов. Удостоверение в Дії всегда под рукой, его невозможно забыть, потерять или повредить", — отметили в Минцифры.
Напомним, через 2 недели после запуска удостоверения ветерана в Дії его сгенерировали уже более 173 тысяч раз.

Справка Finance.ua:

  • в приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог, сообщал в начале июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров;
  • в Украине запустили е-карту услуг для ветеранов войны в громадах. На е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации;
  • удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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