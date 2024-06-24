Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение — Finance.ua

Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение Сегодня 11:45 — Личные финансы

Цифровое удостоверение ветерана заменит бумажное: Кабмин принял решение

Правительство одобрило изменения в законодательство, которые позволят иметь только цифровое удостоверение ветерана в Дії без бумажного. Далее изменения должен принять парламент.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Бумажное удостоверение оформляется обязательно, а цифровое — по желанию ветерана. В дальнейшем электронный документ будет формироваться автоматически, а физический станет дополнительным.

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Удостоверение в Дії значительно ускоряет предоставление услуг и повышает качество обслуживания ветеранов и их семей. Документ можно проверить по QR-коду всего в один клик. Это защищает от поддельных или устаревших бумажных документов. Удостоверение в Дії всегда под рукой, его невозможно забыть, потерять или повредить", — отметили в Минцифры.

Напомним, через 2 недели после запуска удостоверения ветерана в Дії его сгенерировали уже более 173 тысяч раз.

Справка Finance.ua:

в приложении «Дія» появился новый цифровой документ защитников и защитниц — удостоверение ветерана. Теперь не нужно носить с собой бумажный аналог, сообщал в начале июня министр цифровой трансформации Михаил Федоров;

в Украине запустили е-карту услуг для ветеранов войны в громадах. На е-Карте ветераны и ветеранки, их семьи, семьи погибших защитников и защитниц могут найти услуги, которые предлагает для них государство, а также негосударственные и международные организации;



удостоверение участника боевых действий можно восстановить, если вы потеряли его, оно утрачено или повреждено в результате боевых действий.



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