Что ждет украинцев с 1 ноября 2022 года — Finance.ua

Что ждет украинцев с 1 ноября 2022 года Сегодня 08:08 — Личные финансы

Что ждет украинцев с 1 ноября 2022 года

С приходом последнего месяца осени украинцев ждет немало изменений, которые будут касаться, в частности, и их кошельков. Finance.ua рассказывает об основных из них.

Налоговые изменения на первичном рынке жилья

С 1 ноября вступают в силу нормы Закона № 2600 . Изменения предусматривают введение для девелоперов налога на добавленную стоимость по кассовому методу, а для людей — продавцов на первичном рынке налог на доходы физлиц в размере 18% от разницы между ценой покупки и ценой продажи при первой продаже квартиры.

Согласно этому закону, застройщикам придется платить 20-процентный НДС по кассовому методу, а инвесторам — налоги с продажи жилья, в которое они вложили свои деньги.

Подорожание срочного оформления документов

С 1 ноября меняется стоимость срочного оформления внутреннего паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Так, например, чтобы оформить паспорт за 10 дней, теперь придется отдать не 252 грн, как это было раньше, а 496 грн.

А за оформление загранпаспорта за три или семь дней придется заплатить не 704 грн, а 992 грн.

Кроме того, оформление и обмен проездного документа беженца вырастет в цене с 226 до 452 грн, а вида на временное проживание — с 352 до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 до 399 грн.

Коммуналка

Тарифы на коммунальные услуги с 1 ноября не изменятся. В Украине продолжает действовать закон, согласно которому тарифы на газ, отопление и горячую воду нельзя повышать в течение военного положения и шести месяцев после него.

Также на днях Кабинет Министров принял постановление , предусматривающее, что цена на электроэнергию для населения останется неизменной до конца отопительного сезона — до 31 марта 2023 года.

Помощь для эвакуированных украинцев

1 ноября вступает в силу постановление правительства об открытии специального счета для украинцев на деоккупированных территориях и эвакуированных граждан.

За счет средств доноров, которые будут поступать на этот счет, жители освобожденных территорий будут получать гуманитарное и единовременное пособие в размере 3000 грн для детей и инвалидов, 2000 грн — для других категорий. Выплаты будет осуществлять Укрпочта.

Как пояснили в Минреинтеграции , алгоритм получения денежной помощи жителями освобожденных населенных пунктов предусматривает, что:

местные органы власти в течение семи дней после деоккупации предоставляют ОВА информацию о количестве лиц, проживавших на момент деоккупации, и необходимую сумму средств;

ОВА в течение двух дней передают эту информацию в Минреинтеграции;

Минреинтеграции совместно с Минобороны утверждает перечень деоккупированных населенных пунктов и в течение двух дней после утверждения перечисляет средства Укрпочте;

Укрпочта в течение пяти дней производит выплаты непосредственно людям, имеющим право на выплату такой помощи.

Укрпочта на основании сведений Укрзализныци за три дня до отправления эвакуационного поезда подает Минреинтеграции информацию о количестве выезжающих и ориентировочной сумме средств.

После этого Минреинтеграции в течение двух дней со дня получения представления перечисляет средства Укрпочте, которая в течение пяти дней производит выплаты.

Будет ли повышение пенсий в ноябре

В октябре в Украине повысилась минимальная заработная плата, соответственно повысились пенсии.

Дополнительные повышения на ноябрь не запланированы. Те пенсионеры, которые имеют право на повышение пенсий, но не получили его до 25 октября, могут обратиться для перерасчета в ноябре в органы ПФУ

На повышение пенсии имеют право лица:

в возрасте 65 лет и старше,

имеющие необходимый страховой стаж — от 30 и 35 лет для женщин и мужчин соответственно,

лица в возрасте от 70 до 75 лет,

пенсионеры с «военными пенсиями» и инвалиды.

Новые правила для беженцев в Нидерландах

С 1 ноября украинским беженцам в Нидерландах необходимо иметь специальную отметку в паспорте или О-документе для подтверждения получения статуса временной защиты.

Она будет доказательством того, что украинцы проживают в Нидерландах на основании Директивы ЕС о временной защите и имеют доступ, среди прочего, к рынку труда.

Отметку-вклейку в паспорт или О-документ выдает Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND).

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