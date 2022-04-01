Что изменится в Украине с 1 апреля — Finance.ua
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Что изменится в Украине с 1 апреля

Вчера 08:00Личные финансы
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Что изменится в Украине с 1 апреля
Второй месяц весны принесет нам изменения в налогообложении, перерасчете пенсии и возобновлении работы театров и музеев.
Перерасчет пенсий
Плановой индексации пенсий в апреле не будет, но пенсии будут перерассчитаны работающим пенсионерам. Таких в Украине около 2,5 миллиона.
Пенсию повысят лицам, имеющим не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет произойдет автоматически — обращаться никуда не нужно. Размер надбавки будет зависеть от получаемой заработной платы и количества отработанного стажа.
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Сами надбавки будут выплачены только в июле, когда данные о стаже получит Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии возрастут летом, но перерасчет состоится в апреле.
Изменение налогообложения
С 1 апреля для ФЛП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФЛП III группы смогут уплачивать единый налог с оборота в размере 2%. Эти изменения действуют до отмены военного положения.
При этом есть исключения. Некоторые ФЛП не смогут выбрать упрощенную систему налогообложения. Список исключений опубликован Государственной налоговой службой.
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Отмена выходного на Пасху
Пасха 2022 выпадает на 24 апреля. Ежегодно на следующий день после Пасхи объявляется выходным днем. Но в этом году 25 апреля будет рабочим из-за внесенных в Трудовой кодекс изменений. Однако, если война закончится до этого дня, выходной могут вернуть.
Возобновление работы заведений культуры
С 1 апреля в Украине постепенно начнут работать заведения культуры и искусства там, где это безопасно. Количество мест будет ограничено, а при входе посетителей будут осматривать. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в учреждении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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