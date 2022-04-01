Что изменится в Украине с 1 апреля — Finance.ua

Второй месяц весны принесет нам изменения в налогообложении, перерасчете пенсии и возобновлении работы театров и музеев.
Перерасчет пенсий
Плановой индексации пенсий в апреле не будет, но пенсии будут перерассчитаны работающим пенсионерам. Таких в Украине около 2,5 миллиона.
Пенсию повысят лицам, имеющим не менее 24 месяцев страхового стажа с момента назначения пенсии. Перерасчет произойдет автоматически — обращаться никуда не нужно. Размер надбавки будет зависеть от получаемой заработной платы и количества отработанного стажа.
Сами надбавки будут выплачены только в июле, когда данные о стаже получит Пенсионный фонд. То есть фактически пенсии возрастут летом, но перерасчет состоится в апреле.
Изменение налогообложения
С 1 апреля для ФЛП I и II группы выплаты единого налога будут добровольными. А крупный бизнес перейдет на упрощенную систему налогообложения. ФЛП III группы смогут уплачивать единый налог с оборота в размере 2%. Эти изменения действуют до отмены военного положения.
При этом есть исключения. Некоторые ФЛП не смогут выбрать упрощенную систему налогообложения. Список исключений опубликован Государственной налоговой службой.
Пасха 2022 выпадает на 24 апреля. Ежегодно на следующий день после Пасхи объявляется выходным днем. Но в этом году 25 апреля будет рабочим из-за внесенных в Трудовой кодекс изменений. Однако, если война закончится до этого дня, выходной могут вернуть.
Возобновление работы заведений культуры
С 1 апреля в Украине постепенно начнут работать заведения культуры и искусства там, где это безопасно. Количество мест будет ограничено, а при входе посетителей будут осматривать. В случае воздушной тревоги все зрители должны пройти в укрытие, расположенное в учреждении.