Как выросли пенсии с 1 марта в результате индексации: кому и сколько перечислили — Finance.ua
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Как выросли пенсии с 1 марта в результате индексации: кому и сколько перечислили

Сегодня 14:00Личные финансы
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Марина Лазебная, министр социальной политики Украины сообщила, что в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 380 гривен.
Гражданские пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен.
Также в результате дополнительных пенсионных гарантий люди получили:
  • повышение результатов индексации до минимального предела 100 грн — 1,03 млн получателей;
  • ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию — 0,66 млн получателей;
  • проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — 0,86 млн получателей;
  • проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше — 1,35 млн. получателей;
доплату к минимальной пенсионной выплате:
  • в размере 2100 грн — 1,05 млн получателей;
  • в размере 2300 грн — 1,33 млн получателей.
Также Марина Лазебная проинформировала о результатах индексации «военных» пенсий.
Средний размер повышения этой категории составил 787 гривен.
При этом по видам пенсий:
  • по выслуге лет повышение получили 368 333 пенсионера в среднем на 837 гривен;
  • по инвалидности повышение получили 39 235 пенсионеров в среднем на 995 гривен;
  • в случае потери кормильца повышение получили 79 228 пенсионеров в среднем на 451 гривен.
Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.
Перерасчет пенсий произведен 4125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.
При этом средний размер повышения пенсий:
  • лицам с инвалидностью 1 группы составил 1163 гривны;
  • лицам с инвалидностью 2 группы составил 558 гривен
  • лицам с инвалидностью 3 группы составили 879 гривен.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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