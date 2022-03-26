Как выросли пенсии с 1 марта в результате индексации: кому и сколько перечислили — Finance.ua

Как выросли пенсии с 1 марта в результате индексации: кому и сколько перечислили

Сегодня 14:00 — Личные финансы

Марина Лазебная, министр социальной политики Украины сообщила , что в результате индексации пенсий, проведенной 1 марта, повышенные пенсии получили около 10 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 380 гривен.

Гражданские пенсии выросли в среднем почти на 360 гривен.

Также в результате дополнительных пенсионных гарантий люди получили:

повышение результатов индексации до минимального предела 100 грн — 1,03 млн получателей;

ежемесячную доплату в размере 135 грн пенсионерам, пенсии которых не подпадают под индексацию — 0,66 млн получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте от 75 до 80 лет — 0,86 млн получателей;

проиндексированную ежемесячную доплату пенсионерам в возрасте 80 лет и старше — 1,35 млн. получателей;

доплату к минимальной пенсионной выплате:

в размере 2100 грн — 1,05 млн получателей;

в размере 2300 грн — 1,33 млн получателей.

Также Марина Лазебная проинформировала о результатах индексации «военных» пенсий.

Средний размер повышения этой категории составил 787 гривен.

При этом по видам пенсий:

по выслуге лет повышение получили 368 333 пенсионера в среднем на 837 гривен;

по инвалидности повышение получили 39 235 пенсионеров в среднем на 995 гривен;

в случае потери кормильца повышение получили 79 228 пенсионеров в среднем на 451 гривен.

Увеличены размеры минимальных пенсионных выплат участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Перерасчет пенсий произведен 4125 ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а средний размер повышения составил 790 гривен.

При этом средний размер повышения пенсий:

лицам с инвалидностью 1 группы составил 1163 гривны;

лицам с инвалидностью 2 группы составил 558 гривен

лицам с инвалидностью 3 группы составили 879 гривен.

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