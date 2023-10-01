Что изменится с 1 октября для украинцев — Finance.ua

Что изменится с 1 октября для украинцев Сегодня 08:39 — Личные финансы

Что изменится с 1 октября для украинцев

С 1 октября украинцев ждут такие изменения: коммунальные тарифы не увеличатся, но в начислении за газ есть изменения, а женщины с медицинским образованием становятся военнообязанными.

Обмен некоторых монет и банкнот

Ранее Национальный банк Украины сообщил, что с 1 октября 2023 года невозможно будет обменять некоторые выведенные из обращения монеты и банкноты. Получить новые гривны вместо старых можно напрямую у НБУ, а также у уполномоченных банков.

Но 29 сентября Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года, которые изымаются из обращения и перестали быть средством платежа.

Как долго будет осуществляться обмен

Монеты мелких номиналов и банкноты гривны старых образцов до 2003 года можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев (90 дней) после его прекращения или отмены. банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех лет выпуска. Они уже долго изымаются из обращения, их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги.

Цены на газ

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 октября 2023 г. вводит изменения в подходе к определению минимального размера годовой заказанной мощности для бытовых потребителей, которым газоснабжение прекращено полностью или частично.

Теперь при определении минимальных объемов годовой заказанной мощности учитывается исключительно функционирующее газовое оборудование бытового потребителя, которое не было опломбировано.

По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся . В зависимости от компании стоимость кубометра газа в октябре будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 — выше.

Напомним, что большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Это 12,4 млн украинских домохозяйств, покупающих топливо по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Тарифы на воду

Остаются без изменений. В июле НКРЭКУ приняла постановление о повышении стоимости услуг водоснабжения и водоотвода практически для всех водоканалов страны, однако отменила его после критики президента Владимира Зеленского.

Тариф на электроэнергию

Не изменится. Тариф на свет был повышен с 1 июня 2023 года. Сегодня все украинцы платят по единому тарифу — 2,64 гривны на 1 киловатт. Такой тариф продлится до нового года.

Выезд мужчин и женщин за границу

Из-за полномасштабного вторжения россии, в Украине объявлены всеобщая мобилизация и военное положение. В настоящее время выезд мужчин за границу ограничен.

В то же время, есть категории граждан, имеющих право уехать из страны. Соответствующие категории указаны в Постановлении Кабинета Министров Украины № 57 «Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины».

К ним относятся:

мужчины в возрасте до 18 и старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет, постоянно проживающие на территории другой страны. У них должны стоять соответствующие отметки об этом в паспорте;

сняты с воинского учета по состоянию здоровья;

мужчины, которым разрешено уехать за границу по состоянию здоровья. К примеру, можно выехать на лечение;

мужчины, которым разрешено уехать за границу по семейным обстоятельствам;

мужчины призывного возраста, имеющие право на выезд за границу через профессию;

граждане, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии рф;

мужчин и женщин на государственной службе.

военнослужащие, имеющие специальное разрешение.

Выехать по семейным обстоятельствам могут:

многодетные родители несовершеннолетних детей;

при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью;

родители, самостоятельно воспитывающие ребенка или являющиеся опекунами несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью;

при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

если родственники жены или мужа нуждаются в постоянном уходе. Здесь требуются подтверждающие документы;

если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы.

Выезд женщин

Спикер ГПСУ Андрей Демченко подчеркнул, что женщины и прежде состояли на воинском учете. Их постановка на воинский учет никак не повлияет на правила пересечения границы.

«Если женщина состоит на воинском учете, затем будет мобилизована или поступит на контракт или военную службу, то при пересечении границы она должна соблюдать правила, когда едет в служебную командировку или отпуск», — пояснил он.

Суммы штрафов для ФЛП

уменьшены штрафы для физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО. «Законом 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, со 100 — 150% до 25 — 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) соответственно», — разъясняют в налоговой. Государственная налоговая служба заявляет , что с 1 октября будут существеннодля физических лиц-предпринимателей за продажу товаров и услуг без использования РРО. «Законом 3219 существенно уменьшены размеры штрафных (финансовых) санкций для физических лиц-предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога, со 100 — 150% до 25 — 50% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) соответственно», — разъясняют в налоговой.

ПДД

С 1 октября для водителей действует обязательное правило ПДД о дневных ходовых огнях вне населенных пунктов. В случае несоблюдения требования вождей ожидает штраф в размере 425−510 гривен.

Отметим, что правило касается пункта 9.8 ПДД . В нем говорится, что с 1 октября по 1 мая следует включать дневные ходовые огни на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов. Это касается всех транспортных средств, в том числе двухколесного транспорта.

Тарифы Киевстар

Киевстар предупредил абонентов об изменении стоимости некоторых услуг. Теперь клиентам будет дороже заказать хороший эксклюзивный номер или настроить рассылку Viber-сообщений на собственную пользовательскую базу.

Украинцы имеют возможность подключить вместо обычного мобильного номера эксклюзивный, то есть определить по своему усмотрению комбинацию цифр.

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