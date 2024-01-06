Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле — Finance.ua

Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле Сегодня 02:35 — Мир

Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле

Издание « Pro Гроші » рассказало, можно ли в Украине украшать автомобиль электрической гирляндой.

Согласно Правилам дорожного движения Украины, установка дополнительных осветительных приборов на автомобиль может быть разрешена, однако есть некоторые ограничения и правила, которые следует соблюдать.

Основные требования к дополнительным осветительным приборам:

Они не должны вызывать затемнения и скрывания рабочих световых приборов автомобиля (фар, фонарей, габаритных фонарей и т. п. ).

). Необходимо соблюдать установку приборов в соответствии с техническими требованиями инструкции, а именно, чтобы они не препятствовали работе основных фар или не делали транспортное средство менее видимым для других участников дорожного движения.

Установка дополнительных световых приборов не должна нарушать общие принципы безопасности дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости или ночью.

Также следует помнить, что перед установкой каких-либо дополнительных осветительных приборов на автомобиль рекомендуется получить консультацию от специалиста или авторизованного сервиса для соблюдения правил и избежать возможных проблем с правоохранительными органами.

Более того, в Правилах дорожного движения также указано, что за нарушение требований законодательства об установке и использовании на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств можно получить штраф. Вы заплатите 8500 гривен. Также все специально световые или звуковые сигнальные устройства конфискуют у вас.

Автотема По материалам:

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