Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле — Finance.ua

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Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле

Мир
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Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле
Что грозит водителям в Украине за гирлянды на автомобиле
Издание «Pro Гроші» рассказало, можно ли в Украине украшать автомобиль электрической гирляндой.
Согласно Правилам дорожного движения Украины, установка дополнительных осветительных приборов на автомобиль может быть разрешена, однако есть некоторые ограничения и правила, которые следует соблюдать.
Основные требования к дополнительным осветительным приборам:
  • Они не должны вызывать затемнения и скрывания рабочих световых приборов автомобиля (фар, фонарей, габаритных фонарей и т. п.).
  • Необходимо соблюдать установку приборов в соответствии с техническими требованиями инструкции, а именно, чтобы они не препятствовали работе основных фар или не делали транспортное средство менее видимым для других участников дорожного движения.
  • Установка дополнительных световых приборов не должна нарушать общие принципы безопасности дорожного движения, особенно в условиях ограниченной видимости или ночью.
Также следует помнить, что перед установкой каких-либо дополнительных осветительных приборов на автомобиль рекомендуется получить консультацию от специалиста или авторизованного сервиса для соблюдения правил и избежать возможных проблем с правоохранительными органами.
Более того, в Правилах дорожного движения также указано, что за нарушение требований законодательства об установке и использовании на транспортном средстве специальных световых или звуковых сигнальных устройств можно получить штраф. Вы заплатите 8500 гривен. Также все специально световые или звуковые сигнальные устройства конфискуют у вас.
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По материалам:
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