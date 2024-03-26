Что готовит церемония FinAwards 2024 и как попасть на мероприятие — Finance.ua

Что готовит церемония FinAwards 2024 и как попасть на мероприятие Сегодня 14:07

Что готовит церемония FinAwards 2024 и как попасть на мероприятие

Церемония награждения победителей премии FinAwards 2024 состоится уже на этой неделе — 29 марта. В пятницу станут известны имена лучших финансовых и инвестиционных продуктов, клиентских сервисов, IT-внедрений, рекламных проектов рынка финансовых услуг, а также самых успешных и эффективных топ-менеджеров отрасли.

Приобщиться к лучшим представителям финсферы вполне реально. Для этого достаточно купить билеты и прийти на церемонию. Это событие — уникальное и авторитетное. Его гости не только почувствуют в полную силу мощь FinTech, но и из первых уст узнают об инновациях и познакомятся с лидерами финансовой отрасли.

Кроме того, билет на FinAwards 2024 это еще и билет на новые возможности. Гости мероприятия смогут стать частью сообщества популяризаторов FinTech сферы, встретить единомышленников и вдобавок найти партнеров для своего бизнеса.

Мероприятие будет иметь благотворительную составляющую. С каждого билета 500 гривен будут перечислены в Благотворительный фонд Таблеточки, который помогает украинским детям качественно и своевременно получить необходимую помощь. Также на мероприятии будет проведен Благотворительный аукцион от FinAwards в поддержку 44-й отдельной механизированной бригады (44 ОМБр), результатом которой станет передача автомобилей для украинских защитников.

Приобрести билет на мероприятие можно:

на сайте премии;

по телефону +38 (093) 924 37 75.

Церемония FinAwards 2024 будет проведена 29 марта в 16.30. Поспешите купить билеты!

Важно и то, что гости мероприятия и все присоединившиеся к голосованию внесли весомый вклад в то, чтобы сформировать тренды украинского финрынка. Ведь они лично поддержали лидеров и инноваторов отрасли, которые ежедневно без устали работают над тем, чтобы менять Украину к лучшему.

НАБУ — важный государственный правоохранительный орган, который очищает украинские власти от коррупции и делает все ради успешного и эффективного развития украинского государства. Среди партнеров также крупнейший государственный банк ПриватБанк, сервис удобного онлайн кредитования AvansCredit, а также надежный и один из лучших банков для бизнеса ПУМБ. Проведение FinAwards 2024 было бы невозможно и без партнеров, которые помогали основателям премии — сайтам Finance.ua и Минфин — с организацией мероприятия. Всего их 17, а недавно им стало и— важный государственный правоохранительный орган, который очищает украинские власти от коррупции и делает все ради успешного и эффективного развития украинского государства. Среди партнеров также крупнейший государственный банк, сервис удобного онлайн кредитования, а также надежный и один из лучших банков для бизнеса

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