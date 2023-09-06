Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики — Finance.ua

Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики
В июле 2023 года впервые за два года зафиксирована дефляция на потребительском рынке — по данным Госстата цены снизились на 0,6% за месяц. В то же время осенью ситуация изменится.
Об этом свидетельствует Обзор инфляции Минэкономики.
Как отмечается в обзоре, в июле 2023 года сезонный рост предложения был главной причиной дефляции, что фактически похоже на тенденции мирного времени (в 2022 году дефляция на протяжении летнего периода не наблюдалась).
По данным Минэкономики, динамика цен на протяжении относительно длительного времени войны определяется преимущественно сдержанным спросом (сфокусированным на товарах первой необходимости, в основном продовольственных).
Поэтому базовая инфляция прежде всего является отражением повышенной затратности производства в военных условиях (наиболее ощутимо это сказывается на ценах на продукты питания с высокой степенью промышленной обработки). В то время как небазовая инфляция традиционно наиболее волатильна и отражает текущее снижение цен на продукты, являющиеся сырьевыми или с низкой степенью обработки, что и сформировало июльскую дефляцию, отметили в Министерстве.
Прогноз на осень
«Оценка перспектив динамики потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей — отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда на постепенное замедление годового темпа инфляции», — говорится в прогнозе.
Следовательно, пока отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время.
«Хотя стоит учитывать ослабление и окончание со временем влияния летней сезонности. И, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних», — отметили в Минэкономики.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью