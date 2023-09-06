Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики — Finance.ua

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Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики

Личные финансы
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Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики
Что будет с ценами в Украине осенью: прогноз Минэкономики
В июле 2023 года впервые за два года зафиксирована дефляция на потребительском рынке — по данным Госстата цены снизились на 0,6% за месяц. В то же время осенью ситуация изменится.
Об этом свидетельствует Обзор инфляции Минэкономики.
Как отмечается в обзоре, в июле 2023 года сезонный рост предложения был главной причиной дефляции, что фактически похоже на тенденции мирного времени (в 2022 году дефляция на протяжении летнего периода не наблюдалась).
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По данным Минэкономики, динамика цен на протяжении относительно длительного времени войны определяется преимущественно сдержанным спросом (сфокусированным на товарах первой необходимости, в основном продовольственных).
Поэтому базовая инфляция прежде всего является отражением повышенной затратности производства в военных условиях (наиболее ощутимо это сказывается на ценах на продукты питания с высокой степенью промышленной обработки). В то время как небазовая инфляция традиционно наиболее волатильна и отражает текущее снижение цен на продукты, являющиеся сырьевыми или с низкой степенью обработки, что и сформировало июльскую дефляцию, отметили в Министерстве.

Прогноз на осень

«Оценка перспектив динамики потребительских цен существенно не изменилась по сравнению с предыдущей — отсутствие значительных шоков спроса и предложения создает основания ожидать сохранения существующего тренда на постепенное замедление годового темпа инфляции», — говорится в прогнозе.
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Следовательно, пока отсутствуют основания для существенного ускорения потребительской инфляции в ближайшее время.
«Хотя стоит учитывать ослабление и окончание со временем влияния летней сезонности. И, вероятно, месячные темпы инфляции осенью должны быть выше летних», — отметили в Минэкономики.
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По материалам:
РБК-Україна
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