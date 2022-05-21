«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе выросла до $650,4 млн — Finance.ua

«Чистая» продажа валюты Нацбанком на этой неделе выросла до $650,4 млн

Сегодня 12:35 — Валюта

Национальный банк Украины в третью неделю мая снова существенно больше продал долларов, чем купил — на $650,4 млн, что почти на 80% больше, чем во вторую неделю месяца, и на 10% — чем в первую.

По информации НБУ на его сайте, за эту неделю он приобрел всего $7,4 млн, а продал $650,4 млн.

На прошлой неделе Нацбанк принял постановление № 96 от 9 мая, которым отказался от безналичных сделок по купле-продаже валюты в евро, и сообщил, что будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

На этой неделе НБУ определением № 102 с 21 мая снял ограничения на курс продажи банками наличной валюты в Украине и курс конвертации за рубежом, в том числе при оплате товаров, а также снизил вдвое лимит покупки валюты за рубежом через банкоматы — до 50 тыс. грн в месяц.

Как сообщалось, в первые полторы недели после начавшейся 24 февраля войны «чистая» покупка Нацбанком валюты составляла $690,3 млн и EUR20 млн, поскольку запрет на покупку валюты только был введен, а список критического импорта еще не был существенно расширен.

Однако на следующие недели объем покупки валюты центробанком начал падать, тогда как объемы ее продажи — увеличиваться. В результате интервенции НБУ в апреле выросли до $2,2 млрд с $1,78 млрд в марте, $0,31 млрд в феврале и $1,31 млрд в январе.

Ряд экспертов, в частности экс-замглавы Нацбанка Олег Чурий, курировавший валютную политику, предложили пересмотреть перечень критического импорта в сторону существенного его сокращения, поскольку сегодня он покрывает 89% товарного импорта 2021 года.

В целом с начала года Нацбанк приобрел на рынке $1 млрд 811,7 млрд и EUR110,97 млн, а продал $7 млрд 134,5 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

С начала войны покупка валюты составила $1 млрд 154,8 млн и EUR110,97 млн, а продажа $4 млрд 364,3 млн и EUR1 млрд 789,11 млн.

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