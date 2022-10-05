Четыре области получили наибольшее финансирование на восстановление последствий войны — Finance.ua

Четыре области получили наибольшее финансирование на восстановление последствий войны Сегодня 15:15 — Казна и Политика

Более 4 млрд грн на данный момент направили на быстрое восстановление пострадавших от войны регионов из государственного бюджета. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Больше всего средств получили Киевщина, Сумщина, Харьковщина и Черниговщина.

По его словам, в указанных областях восстановительные работы завершены почти на двух тысячах объектов.

Работу по восстановлению поврежденной инфраструктуры координирует специальный правительственный штаб.

Как отметил премьер-министр, одним из ключевых направлений работы в настоящее время является восстановление поврежденной россией коммунальной и энергетической инфраструктуры, прежде всего на деоккупированных территориях, в рамках подготовки к отопительному сезону.

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