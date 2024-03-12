Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов — Finance.ua

Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов Сегодня 23:39 — Мир

Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов

Четыре государства Европы пообещали в течение 15 лет совместно инвестировать в экономику Индии около 100 млрд долларов. США.

Об этом пишет Синьхуа

Отмечается, что выделение этих средств предусмотрено новым торговым соглашением, заключенным между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

«В соглашении говорится об обязательствах государств EFTA вложить в Индию 100 млрд дол. в течение следующих 15 лет и способствовать этими инвестициями непосредственному созданию в Индии 1 млн рабочих мест», — говорится в материале.

По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, это соглашение «символизирует нашу общую приверженность открытой, честной и справедливой торговле, а также обеспечению роста и трудоустройства для молодежи».

Синьхуа добавляет, что среди четырех членов EFTA, крупнейшим торговым партнером Индии сейчас является Швейцария.

Укрінформ По материалам:

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