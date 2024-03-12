Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов — Finance.ua
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Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов

Мир
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Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов
Четыре европейских страны вложат в Индию $100 миллиардов
Четыре государства Европы пообещали в течение 15 лет совместно инвестировать в экономику Индии около 100 млрд долларов. США.
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что выделение этих средств предусмотрено новым торговым соглашением, заключенным между Индией и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA), в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.
«В соглашении говорится об обязательствах государств EFTA вложить в Индию 100 млрд дол. в течение следующих 15 лет и способствовать этими инвестициями непосредственному созданию в Индии 1 млн рабочих мест», — говорится в материале.
По словам премьер-министра Индии Нарендры Моди, это соглашение «символизирует нашу общую приверженность открытой, честной и справедливой торговле, а также обеспечению роста и трудоустройства для молодежи».
Синьхуа добавляет, что среди четырех членов EFTA, крупнейшим торговым партнером Индии сейчас является Швейцария.
По материалам:
Укрінформ
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