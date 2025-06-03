Чешский министр подал в отставку из-за подарка в виде биткоинов на $45 млн — Finance.ua
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Чешский министр подал в отставку из-за подарка в виде биткоинов на $45 млн

Криптовалюта
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Чешский министр подал в отставку из-за подарка в виде биткоинов на $45 млн
Чешский министр подал в отставку из-за подарка в виде биткоинов на $45 млн
Министр юстиции Чехии Павел Блажек заявил о своей отставке 30 мая 2025 года. Причиной тому стал скандал в прессе, разгоревшийся после продажи ведомством биткоинов от осужденного преступника на сумму в 1 млрд крон (около $45 млн).

В чем суть дела?

В конце мая Министерство юстиции Чехии опубликовало отчет о продаже криптоактивов в рамках аукциона. В общей сложности было реализовано около 500 BTC на сумму в 956,8 млн крон.
Предполагалось, что средства будут направлены на различные целевые программы, включая борьбу с наркотиками в тюрьмах. В то же время местное новостное издание Denik N опубликовало статью, в которой утверждало, что криптоактивы ведомство получило в подарок от Томаша Иржиковски.
Он является основателем маркетплейса в даркнете под названием Sheep Marketplace. Его осудили в 2017 году, и через пять лет Ержиковски вышел на свободу.
На этапе расследования и ареста полиция изъяла кошелек Иржиковски, на котором хранилось 1561 BTC. В начале 2025 года он добился его возвращения.
В марте адвокат Иржиковски обратился к Блажеку с предложением принять как подарок ведомству 468 BTC, которые и были проданы в ходе аукциона в конце мая.

Решение министра уйти в отставку

Как отметили в Le Monde, политик знал о происхождении пожертвования, но не придал этому значения. По его словам, он думал, что Иржиковски раскаялся и таким образом хотел искупить вину.
Блажек подчеркнул, что ни адвокат, ни бывший преступник ничего не требовали. В то же время, он принял решение уйти в отставку, чтобы не дискредитировать правительство.
Премьер-министр Петр Фиал заявил, что, по его мнению, Блажек действовал добросовестно. В то же время, он уважает его решение уйти в отставку, и у него уже есть кандидаты на должность главы Минюста.
Ситуацию обостряет то, что пожертвованные Иржиковски биткоины могут быть связаны с еще одной площадкой в ​​даркнете — Nucleus. По данным прессы, стражи порядка пытаются заморозить средства на время расследования потенциального отмывания денег, полученных незаконным путем.
Сам Иржиковски утверждал ранее, что получил биткоины законно.
По материалам:
incrypted
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