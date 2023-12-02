Чешский фонд Presto Ventures инвестировал $400 тысяч в украинский маркетинговый стартап Getpin — Finance.ua
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Чешский фонд Presto Ventures инвестировал $400 тысяч в украинский маркетинговый стартап Getpin

Фондовый рынок
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Украинский стартап Getpin сообщил о привлечении $400 тыс. seed-финансирования от чешского венчурного фонда Presto Ventures.
Компания была создана IT предпринимателем Владимиром Лещенко в августе 2019 года. Getpin разрабатывает инструмент онлайн-маркетинга, помогающий компаниям с физическими точками продаж привлекать клиентов, которые ищут товары или услуги поблизости.
Роман Новачек, партнер Presto Ventures заявил: «Владимир — чрезвычайно самоотверженный основатель, полный решимости сделать Getpin успешным, несмотря ни на что. Мы видели, насколько эффективно он преодолевал трудности, связанные с пандемией и войной. Устойчивое развитие продукта в таких сложных условиях и его успешное распространение за пределы Украины убедили нас поддержать масштабирование Getpin».
Благодаря Getpin пользователи могут редактировать детали обо всех бизнес-локациях на цифровых картах, управлять отзывами клиентов и сообщениями, улучшать средний рейтинг бизнес-локаций и централизованно публиковать новости компании и предложения.
Генеральный директор Getpin Владимир Лещенко рассказал: «С момента основания Getpin у нас была амбициозная миссия — создать крупную глобальную компанию, которая станет лидером на международном рынке. Наш успех основывается на глубоком понимании потребностей клиентов и нашей приверженности решению их проблем. Поэтому мы стремимся привлекать единомышленников с общими ценностями, чувством юмора и иронии — это помогает нам развивать прозрачную и эффективную мультикультурную организацию внутри Getpin».
По материалам:
InVenture
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