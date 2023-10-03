Chery планирует построить завод в ЕС и вывести на европейский рынок бренды Omoda, Jaecoo и Exlantix — Finance.ua

Chery планирует построить завод в ЕС и вывести на европейский рынок бренды Omoda, Jaecoo и Exlantix Сегодня 22:16 — Фондовый рынок

Chery планирует построить завод в ЕС и вывести на европейский рынок бренды Omoda, Jaecoo и Exlantix

Китайская компания Chery хочет продавать свою продукцию в Европе. Автопроизводитель из Поднебесной надеется выпустить на европейский рынок новые модели трёх своих брендов до конца 2025 года. Автомобили будут поставляться дочерними компаниями Omoda, Jaecoo и Exlantix. Об этом сообщает Reuters

Так, Omoda 5 поступит в продажу в Испании уже в этом году. Кроссовер также прибудет в Великобританию в начале 2024 года, а затем поступит в Германию в апреле следующего года в рамках стратегии продвижения в Европе.

В ЕС Chery будет предлагать автомобили с двигателем внутреннего сгорания, а также гибриды и электромобили.

Кроме того, Chery рассматривает возможность покупки или строительства сборочного завода в Европе.

Напомним, недавно Chery привезла в Украину новый кроссовер Tiggo 4 PRO. Городской компактный кроссовер предлагается по цене от 658 600 грн.

Как сообщалось, кроссовер Chery Tiggo 4 стал лидером продаж на рынке новых легковых автомобилей в Украине в июле 2022 года.

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