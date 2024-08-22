Chery готовит свой «кубик» iCAR 03T (фото) — Finance.ua
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Chery готовит свой «кубик» iCAR 03T (фото)

Фондовый рынок
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Chery готовит свой «кубик» iCAR 03T (фото)
Chery готовит свой «кубик» iCAR 03T (фото)
Chery официально объявила о появлении модели iCAR 03T на автосалоне в Чэнду 2024 года, который откроется 30 августа. Производитель опубликовал официальные изображения. Ранее новинку слили в базе данных Министерства промышленности и информационных технологий.
Ожидается два варианта с задним и полным приводом, длина автомобиля достигает 4433 мм, ширина и высота составляют 1916 и 1741 мм соответственно, а колесная база — 2715 мм. Масса версии с одним двигателем составляет 1817 кг, а двухмоторная версия весит до 1935 кг. Покупатели могут выбрать между 18-дюймовыми и 19-дюймовыми колесами.
Угол въезда и съезда для версии с одним двигателем составляет 26 и 28°. Дорожный просвет составляет 200 мм. Версии с полным приводом рассчитаны на буксировочную способность 750 кг для прицепов без тормозов и до 1600 кг с тормозами.
Пятиместный внедорожник iCar 03T использует литий-ионные фосфатные батареи производства CATL. Сейчас емкость батареи неизвестна, но запас хода должен составлять более 500 км. Время разгона от 0 до 100 км/ч составит 6,5 с.
Версии с одним двигателем оснащены электродвигателем 112AA5 Chery New Energy Automobile Company, который может выдавать пиковую мощность 135 кВт. Версии с полным приводом прибавляют электродвигатель 112AA3 мощностью 70 кВт. Эта версия получает интеллектуальный электрический привод iWD, который обеспечивает различные режимы управления.
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По материалам:
Portaltele
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