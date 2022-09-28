Чем сбивать иранские беспилотники — Finance.ua
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Чем сбивать иранские беспилотники

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Ранее мы писали о том, что такое иранские беспилотники и дроны-камикадзе.
Как с ними бороться
Иранские дроны-камикадзе не являются сложной целью, если быть готовым к их применению противником. Они могут быть опасны только в случае массового применения или неожиданной атаки.
В любом другом случае они легко обнаруживаются и сбиваются средствами ПВО ближнего радиуса («Стрела-10», «Оса», ЗУ-23, немецкие ВСУ «Гепард»), переносными зенитно-ракетными установками («Стингер», «Стрела», «Старстрик» и т.д.) и даже обычными пулеметами и автоматами.
Более продвинутые иранские БПЛА уже сложнее обнаружить и сбить. Они летают высоко, и обнаружить их с помощью простого человеческого зрения и слуха невозможно, сбить с помощью ПЗРК невозможно по той же причине.
Старые советские системы ближнего радиуса действия будут обнаруживать беспилотники хуже, чем большие пилотируемые самолеты и вертолеты, а значит, в системе ПВО будут появляться «щели», в которые могут проникнуть иранские БПЛА.
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Для этого требуются современные средства ПВО (NASAMS, IRIS-T, Aspide и т.д.), способные обнаруживать малозаметные воздушные цели или истребители, которые для перехвата беспилотников использовать сложно и дорого. Наилучшим же вариантом, конечно, является выявление и уничтожение станций управления БПЛА.
Больше о тактике применения и других иранских беспилотниках читайте в нашей статье.

Иранские беспилотники и дроны-камикадзе в Украине. Что они могут изменить?

По материалам:
Finance.ua
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