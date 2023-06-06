Цены растут: сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве — Finance.ua

Цены растут: сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве Сегодня 16:03 — Недвижимость

Цены растут: сколько сейчас стоит арендовать жилье в Киеве

Рынок недвижимости по всей стране продолжает переживать непростые времена из-за военного вторжения россии. Но если раньше спрос на аренду колоссально упал, потому что многие выехали за границу, то сейчас арендовать жилье желает все больше украинцев.

Спрос на аренду квартир растет, а с ним растут и цены. К примеру, за полгода стоимость аренды жилья в новостройках выросла на 15−20%, а на вторичке — на 10−15%, рассказывают эксперты рынка недвижимости.

Каковы цены на аренду жилья сейчас в Киеве и каких изменений следует ожидать в ближайшее время, рассказал профессиональный риэлтор и председатель Комитета по информационным технологиям Союза специалистов по недвижимому имуществу Украины (СФНУ) Александр Бойко.

По его словам, за последние полгода изменились цены на аренду квартир и в новостройках, и на вторичке.

«Но стоит отметить, что рынок недвижимости динамичен и подлежит влиянию разных факторов, поэтому эти изменения могут быть незначительными или варьироваться в зависимости от конкретного района, типа жилья и других факторов», — обращает внимание Александр Бойко.

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Цена аренды в новостройках. В сегменте новостроек аренда на 1, 2 и 3-комнатные квартиры в Киеве выросла. Спрос на новые квартиры продолжает превышать предложение. Это приводит к росту цен. За последние 6 месяцев средние цены на аренду новостроек в Киеве выросли на 15−20%.

Арендовать 1-комнатную квартиру в новостройке можно в среднем от 10 000 до 15 000 гривен в месяц, в зависимости от района и расположения.

в месяц, в зависимости от района и расположения. Аренда 2-комнатной квартиры в новостройке варьируется от 15 000 до 20 000 гривен.

А цена на трехкомнатные квартиры обычно стартует от 20 000 гривен и выше.

Стоимость аренды на вторичном рынке. На вторичке изменения цен также заметны, но меньше, чем в новостройках. В последние полгода средние цены на аренду квартир на вторичном рынке в Киеве выросли на 10−15%.

Арендовать 1-комнатную квартиру на вторичном рынке можно от 6000 до 10 000 гривен в месяц, в зависимости от состояния жилья, района и других факторов.

в месяц, в зависимости от состояния жилья, района и других факторов. Цены на аренду 2-комнатных квартир на вторичном рынке колеблются от 12 000 до 18 000 гривен, в зависимости от местонахождения и условий.

в зависимости от местонахождения и условий. Аренда 3-комнатных квартир обычно начинается от 18 000 гривен и может достигать 25 000 гривен в месяц.

«Важно отметить, что эти цифры являются приблизительными средними значениями и могут отличаться в зависимости от конкретных условий каждого отдельного предложения и спроса на рынке аренды. Некоторые престижные районы города и квартиры с улучшенным ремонтом могут иметь более высокие цены, а популярные районы или квартиры со скромными условиями могут иметь более низкие цены. Также цены на аренду квартир могут меняться в течение года в зависимости от сезонных факторов», — описывает тенденцию риелтор.

В каких районах Киева жилье самое дешевое и самое дорогое: список

Самые дорогие районы связаны с их престижем, расположением в центре города и развитой инфраструктурой.

Обычно это центральные районы столицы — Печерский, Оболонский и Голосеевский, а также я бы отнес и популярные районы по спросу — Шевченковский, Дарницкий и Подольский район. В этих районах можно ожидать также высокие цены, особенно на престижные объекты и эксклюзивные квартиры с дизайнерскими ремонтами в новостройках", — отмечает Александр Бойко.

С другой стороны, в окрестностях и отдаленных районах могут быть более доступные цены на аренду жилья.

«Например, самыми дешевыми районами можно считать Деснянский, Святошинский, Днепровский и Соломенский районы. Там могут предлагать более доступные цены для арендаторов. Однако стоит помнить, что это общие тенденции, и цены могут зависеть от конкретных факторов, таких как площадь, состояние и удобства объекта недвижимости», — добавляет он.

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