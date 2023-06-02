Сколько стоит посуточная аренда частного дома в Украине: цены по областям — Finance.ua

Сколько стоит посуточная аренда частного дома в Украине: цены по областям
Самую большую сумму за аренду жилья (посуточно) за городом придется заплатить жителям Киева — тут медианная цена составляет 2374 грн/сутки.
В Днепропетровской области отдых в частном доме обойдется в 1400 грн за сутки.
Об этом свидетельствуют данные портала OLX.
Более дорого придется отдать за отдых за городом жителям Львова и Ужгорода. Посуточная аренда на Львовщине составляет 1662 грн, на Закарпатье — 1514 грн, а в Одесской области — 1387 грн.
На Львовщине наиболее популярными направлениями по количеству откликов на объявления посуточной аренды жилья являются:
- Славское (медианная стоимость жилья за 1 сутки — 1583 грн);
- Волосянка (1400 грн);
- Сходница (1300 грн).
Еще одна популярная область для отдыха в горах — Ивано-Франковская. По количеству отзывов на предложения посуточной аренды коттеджей и домов, украинцы чаще всего предпочитают отдыхать в таких населенных пунктах:
- Яремче (1137 грн);
- Микуличин (1542 грн);
- Ворохта (1294 грн);
- Поляница (3450 грн);
- Яблоница (1583 грн).
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Больше всего предложений и ответов на объявление от пользователей на объявление посуточной аренды жилья у Киевской области. Наиболее популярные направления:
- район Софиевской Борщаговки (более 8 тыс. грн);
- село Вишенки (8800 грн);
- село Горенко (7700 грн);
- село Ворзель (2075 грн);
- село Жукин (1200 грн).
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