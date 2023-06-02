Сколько стоит посуточная аренда частного дома в Украине: цены по областям — Finance.ua

Сколько стоит посуточная аренда частного дома в Украине: цены по областям Сегодня 16:07 — Личные финансы

Сколько стоит посуточная аренда частного дома в Украине: цены по областям

Самую большую сумму за аренду жилья (посуточно) за городом придется заплатить жителям Киева — тут медианная цена составляет 2374 грн/сутки.

В Днепропетровской области отдых в частном доме обойдется в 1400 грн за сутки.

Об этом свидетельствуют данные портала OLX

Более дорого придется отдать за отдых за городом жителям Львова и Ужгорода. Посуточная аренда на Львовщине составляет 1662 грн, на Закарпатье — 1514 грн, а в Одесской области — 1387 грн.

На Львовщине наиболее популярными направлениями по количеству откликов на объявления посуточной аренды жилья являются:

Славское (медианная стоимость жилья за 1 сутки — 1583 грн);

Волосянка (1400 грн);

Сходница (1300 грн).

Еще одна популярная область для отдыха в горах — Ивано-Франковская. По количеству отзывов на предложения посуточной аренды коттеджей и домов, украинцы чаще всего предпочитают отдыхать в таких населенных пунктах:

Яремче (1137 грн);

Микуличин (1542 грн);

Ворохта (1294 грн);

Поляница (3450 грн);

Яблоница (1583 грн).

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Больше всего предложений и ответов на объявление от пользователей на объявление посуточной аренды жилья у Киевской области. Наиболее популярные направления:

район Софиевской Борщаговки (более 8 тыс. грн);

село Вишенки (8800 грн);

село Горенко (7700 грн);

село Ворзель (2075 грн);

село Жукин (1200 грн).

Обозреватель По материалам:

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