Цены на техосмотр могут возрасти: в Польше планируют изменить законодательство относительно технического осмотра автомобилей — Finance.ua
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Цены на техосмотр могут возрасти: в Польше планируют изменить законодательство относительно технического осмотра автомобилей

Личные финансы
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Цены на техосмотр могут возрасти: в Польше планируют изменить законодательство относительно технического осмотра автомобилей
Цены на техосмотр могут возрасти: в Польше планируют изменить законодательство относительно технического осмотра автомобилей
Министерство инфраструктуры Польши в переписке с Польской палатой станций техосмотра сообщило о планируемых изменениях в законодательство по техническому осмотру автомобилей. Основные изменения касаются положения о плате за проведение таких проверок, что может повлиять на стоимость услуг для водителей.
Об этом сообщает in Poland.

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Эти изменения разработаны с учетом требований владельцев диагностических станций, однако могут вызвать недовольство среди автомобилистов из-за ожидаемого роста цен на техосмотр.
Согласно письму замминистра инфраструктуры Станислава Буковиеца, новые правила были разработаны на основе анализа, проведенного министерством. Анализ имел целью оценить целесообразность и объем изменения стоимости техосмотра, регулируемой в настоящее время постановлением министра инфраструктуры от 29 сентября 2004 года.
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Одним из важных пунктов в будущих изменениях является внедрение механизма регулярного обновления платы за техосмотр. По словам Буковица, соответствующий законопроект уже готовится и в ближайшее время будет представлен на рассмотрение Совета министров. Это означает, что плата за техосмотр может быть обновлена ​​автоматически в соответствии с определенными индексами, что позволит избежать задержек в пересмотре тарифов.
Владельцы станций техосмотра уже давно настаивали на пересмотре тарифов, поскольку считали, что существующие гонорары нереалистичны и не покрывают расходы на проведение обследований. Омбудсмен Марцин Винцек также обращался в министерство по этому вопросу в мае, спрашивая о прогрессе в работе над индексацией сборов и сроках завершения процесса.
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Хотя будущие изменения призваны улучшить работу станций техосмотра и привести тарифы к более реалистичному уровню, они могут быть невыгодными для водителей, поскольку ожидается повышение стоимости технических проверок.
По словам представителей министерства, законопроект о новых правилах техосмотра будет представлен в ближайшее время. Это означает, что новые тарифы могут начать действовать в ближайшие месяцы, что требует от водителей внимательно следить за обновлениями и быть готовыми к повышению стоимости услуг.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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