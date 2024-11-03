Цены на недвижимость в Украине растут, несмотря на войну: эксперт объяснил причины — Finance.ua
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Цены на недвижимость в Украине растут, несмотря на войну: эксперт объяснил причины

Недвижимость
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Цены на недвижимость в Украине растут, несмотря на войну: эксперт объяснил причины
Цены на недвижимость в Украине растут, несмотря на войну: эксперт объяснил причины
В условиях войны в Украине наблюдается повышение цен на недвижимость. Среди причин повышения — восприятие недвижимости как стабильного и надежного актива.
Об этом рассказал риелтор Александр Бойко в интервью «Телеграфу».

Причины роста цен на недвижимость

По словам Бойко, в условиях экономической нестабильности, инфляции и девальвации национальной валюты инвесторы считают недвижимость одним из самых надежных способов сохранить свои средства.
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Это вынуждает людей продолжать вкладывать в квартиры и дома даже при отсутствии стабильности на рынке.

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Кроме того, недвижимость в относительно безопасных регионах, таких как Львов, Ужгород или Ивано-Франковск становится особенно привлекательной для тех, кто хочет перенести свои капиталы и жизнь в менее уязвимые от войны зоны.
Еще один фактор повышения цен — ограниченное предложение.
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Из-за остановок или задержек в строительстве новых объектов количество жилья на рынке уменьшилось, а себестоимость новых зданий возросла из-за инфляции, дефицита материалов и повышенных затрат на строительные работы.
Это также способствует сохранению высокого уровня цен, особенно в безопасных городах.

Справка Finance.ua:

  • аренда в Киеве с начала осени подорожала на 8−12%. Согласно аналитике специализированной платформы m2bomber, с июля ценник на съемные квартиры вырос на 23%, а если сравнивать с прошлым годом, — более 64%;
  • по данным ЛУН, недвижимость на первичном рынке за последние полгода почти в каждом регионе Украины выросла в цене. А темпы ввода жилья в эксплуатацию по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза.

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По материалам:
Телеграф
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