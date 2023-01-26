Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат» — Finance.ua
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Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат»

Личные финансы
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Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат»
Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат»
В последние полгода в украинской столице значительно изменились цены на недвижимость. Так, согласно статистике портала M2 Bomber, стоимость «квадрата» на вторичном рынке Киева упала на 4000 грн.
Если еще 6 месяцев назад средняя цена за квадратный метр составляла 53 865 грн, то сейчас она снизилась до 49 880 грн. Таким образом, с 26 июля 2022 года к 24 января 2023 года цены упали на 7,4%.
Если же брать во внимание последний месяц, то падение цен значительно менее заметно. В январе в среднем за «квадрат» просят на 386 грн меньше — не 50 266 грн, как это было в декабре, а 49 880 грн.
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Аналитики говорят, что, несмотря на это удешевление, за год цены на столичную «вторичку» выросли с 46 700 грн до 49 880 грн (в среднем +3 180 грн).

Цены за «квадрат» жилья в разных районах Киева:

  • Деснянский — 40 287 грн;
  • Дарницкий — 45 220 грн;
  • Святошинский — 45 649 грн;
  • Днепровский — 47 067 грн;
  • Подольский — 47 483 грн;
  • Оболонский — 49 624 грн.
  • Соломенский — 50 651 грн;
  • Шевченковский — 57 153 грн;
  • Голосеевский — 57 646 грн;
  • Печерский — 80 014 грн.

Справка Fiannce.ua:

  • как показывает статистика, за год в Одессе цены на квадраты выросли на 48,3% 40,8 тыс. грн. Во Львове квартиры подорожали на 63,1%, однако здесь был спрос из-за относительной безопасности региона. Подробно о том, как изменились цены и спрос;
  • несмотря на самые значительные блэкауты, произошедшие в столице в декабре, люди продолжают арендовать квартиры на высоких этажах. Аналитики Bird рассказали, изменились ли запросы у киевлян при аренде квартир, и публикуют традиционную статистику.
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По материалам:
Finance.ua
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