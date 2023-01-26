Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат» — Finance.ua

Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат» Сегодня 09:06 — Личные финансы

Цены на квартиры в Киеве значительно изменились: сколько сейчас стоит «квадрат»

В последние полгода в украинской столице значительно изменились цены на недвижимость. Так, согласно статистике портала M2 Bomber , стоимость «квадрата» на вторичном рынке Киева упала на 4000 грн.

Если еще 6 месяцев назад средняя цена за квадратный метр составляла 53 865 грн, то сейчас она снизилась до 49 880 грн. Таким образом, с 26 июля 2022 года к 24 января 2023 года цены упали на 7,4%.

Если же брать во внимание последний месяц, то падение цен значительно менее заметно. В январе в среднем за «квадрат» просят на 386 грн меньше — не 50 266 грн, как это было в декабре, а 49 880 грн.

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Аналитики говорят, что, несмотря на это удешевление, за год цены на столичную «вторичку» выросли с 46 700 грн до 49 880 грн (в среднем +3 180 грн).

Цены за «квадрат» жилья в разных районах Киева:

Деснянский — 40 287 грн;

Дарницкий — 45 220 грн;

Святошинский — 45 649 грн;

Днепровский — 47 067 грн;

Подольский — 47 483 грн;

Оболонский — 49 624 грн.



Соломенский — 50 651 грн;

Шевченковский — 57 153 грн;



Голосеевский — 57 646 грн;



Печерский — 80 014 грн.

Справка Fiannce.ua:

как показывает статистика, за год в Одессе цены на квадраты выросли на 48,3% 40,8 тыс. грн. Во Львове квартиры подорожали на 63,1%, однако здесь был спрос из-за относительной безопасности региона. Подробно о том, как изменились цены и спрос;

несмотря на самые значительные блэкауты, произошедшие в столице в декабре, люди продолжают арендовать квартиры на высоких этажах. Аналитики Bird рассказали, изменились ли запросы у киевлян при аренде квартир, и публикуют традиционную статистику.

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