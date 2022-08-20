Цены на квартиры обвалились: с какими скидками покупают — Finance.ua

Цены на квартиры обвалились: с какими скидками покупают Сегодня 12:27 — Недвижимость

В Украине стоимость квартир рухнула. В Киеве и других крупных городах, пострадавших от обстрелов российских оккупантов, цены снизились по меньшей мере на 30%. Владельцы дорогой недвижимости вынуждены были снизить стоимость до 55%. В результате «однушку» в столице недалеко от метро можно купить за 40-60 тыс. долларов.

Самая тяжелая ситуация у застройщиков, не успевших завершить строительство к началу полномасштабной войны. Из-за инфляции и девальвации материалы и работы резко подорожали, тогда как цены зафиксированы в договорах.

Но самая большая проблема: спроса нет. Инвестировать деньги в недвижимость украинцы не готовы. Если жилье и покупают, то только для того чтобы сразу использовать для проживания. Рисковать инвестициями в недостроенные объекты желающих нет. «Первичный рынок лежит», — рассказывает аналитик консалтинговой компании «SV Development» Сергей Костецкий.

Адекватных продавцов немного

«Если вы посмотрите на количество сделок, то они достигли всего 13% от сделок аналогичного месяца прошлого года», — говорит Костецкий. На одного покупателя — десятки квартир на рынке. Причем цены, которые можно увидеть на сайтах агентств недвижимости и в профильных порталах, реальной ситуации на рынке не соответствуют.

Часто продавцы отказываются указывать «адекватные цены», а публикуют свои «хотелки», рассказывает риелтор Юлия Смирнова. По ее словам, только около 20% готовы сразу же указывать ту стоимость, с которой можно найти покупателя. И это по меньшей мере на 30% (а иногда и 55%) меньше цен, которые можно было указать в январе.

«Спрос снизился по сравнению с уровнем до 24 февраля не менее чем на 60-70%. Предложений, которые есть на рынке, стало больше. Но тех адекватных собственников, которые понимают, что продать квартиру по довоенной цене невозможно, единицы. Дай бог, если 20−30% адекватных людей. Сейчас продают, а не просто держат объявление, только люди, которые приняли окончательное решение, что не будут возвращаться в Украину и им нужно продать жилье», — рассказывает Смирнова.

Если вы хотите реально продать, то цена должна быть на 20% ниже, чем у соседа. Сейчас ждут месяцами", — говорит Костецкий.

Что будет с ценами на квартиры

Пока не окончится война, рассчитывать на значительное восстановление не стоит.

«Перспектив у рынка ноль. Заработать, активизировать рынок, пока идет война, невозможно. Цены будут варьироваться исключительно ситуативно», — говорит аналитик. Чтобы сделать прогноз, нужно быть военным экспертом, а не специалистом рынка недвижимости.

Однако все же об определенных тенденциях можно говорить уже сейчас. Количество новостроек будет снижаться, инвестиции уже остановились, и влияние этого фактора только усилится. Покупательский спрос, вероятно, будет снижаться в ближайшие несколько лет. По крайней мере, такой прогноз экономики Украины озвучивают в Нацбанке.

«Когда у меня спрашивают, когда стоит покупать квартиру, я говорю: покупайте и продавайте тогда, когда вам нужно», — советует Смирнова.

Обозреватель По материалам:

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