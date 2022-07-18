Цены на биткоин-майнеры обвалились до двухлетнего минимума — Finance.ua

Цены на биткоин-майнеры обвалились до двухлетнего минимума Сегодня 11:14 — Финтех и Карты

Стоимость устройств для добычи биткоина в пересчете на генерируемый хешрейт снизилась до уровней декабря 2020 года.

По данным сервиса Hashrate Index от Luxor Mining, цена флагманских ASIC-майнеров (энергоэффективность от 38 J/TH и выше) составляет около $41 за 1 TH мощности.

CoinDesk со ссылкой на собственный источник в отрасли сообщает, что попадающие в эту категорию Antminer S19 и S19 Pro от Bitmain продают по ставкам $20-$23 за TH.

В данном ценовом диапазоне реализуют модели топовой линейки Whatsminer M30 от MicroBTC.

Согласно источнику издания, давление на рынок оказывало банкротство Celsius Mining вместе с материнской компанией. В июне майнинговое подразделение Celsius Network продало с аукциона 6000 майнеров по цене $28/TH. Второй транш оборудования в 5000 единиц фирма реализовала уже по $22/TH.

В 2021 году Celsius Network суммарно инвестировала в майнинг в Северной Америке $500 млн. В ноябре CEO компании Алекс Машинский заявил, что парк насчитывает 22 000 ASIC-устройств, преимущественно Antminer S19.

«Поскольку на рынке появятся новые устройства, мы ожидаем, что цены для следующего поколения снизятся еще на $1-$2/TH. Есть ряд майнинговых компаний, которым придется ликвидировать часть своего флота, что будет оказывать дополнительное давление на стоимость ASIC-майнеров», — прогнозирует операционный директор Luxor Итан Вира.

По его словам, цены на падающие майнеры могут ощутить определенную поддержку на отметках $18-$20/TH. На этом уровне сейчас наблюдается «вал заявок» на покупку, отметил Вира.

Кстати, на криптовалютной бирже EXMO можно просто начать путь в трейдинге. Биржа, работающая в Украине, Польше и других странах, постоянно расширяет функционал, пополняет список активов более чем 2 миллионам трейдеров со всего мира.

BIN По материалам:

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