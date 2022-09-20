Центробанк Швеции повысил учетную ставку до 1,75% вопреки прогнозам большинства экономистов — Finance.ua
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Центробанк Швеции повысил учетную ставку до 1,75% вопреки прогнозам большинства экономистов

Кредит&Депозит
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Центробанк Швеции повысил учетную ставку до 1,75% вопреки прогнозам большинства экономистов
Центробанк Швеции повысил учетную ставку до 1,75% вопреки прогнозам большинства экономистов
Центральный банк Швеции (Riksbank) повысил свою процентную ставку на целый процентный пункт. Таким образом, началась глобальная агрессивная денежно-кредитная политика, нацеленная на взятие цен под контроль.
Об этом пишет Bloomberg.
Большинство экономистов ожидали меньшего роста процентной ставки, однако официальные лица усилили свою реакцию на рост потребительских цен, который превышал их прогнозы в течение 11 месяцев.
«Риск того, что инфляция закрепится, велик, и крайне важно, чтобы денежно-кредитная политика действовала так, чтобы инфляция снизилась и стабилизировалась», — говорится в заявлении центробанка.
В это время в следующем году ставка, вероятно, достигнет 2,5%, что предполагает усиление еще на три четверти процентного пункта, согласно новым прогнозам.
Riksbank снизил все свои прогнозы роста и теперь ожидает, что шведская экономика сократится на 0,7% в следующем году, а не увеличится на этот показатель.
«Для шведской экономики было бы еще болезненнее, если бы инфляция осталась на нынешнем высоком уровне. Если повысить учетную ставку сейчас, риск высокой инфляции в долгосрочной перспективе снижается, а следовательно, и необходимость еще большего усиления денежно-кредитной политики в будущем», — пояснили в банке.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Forbes.ua
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