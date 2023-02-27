Центробанк рф планирует сократить штат на тысячу сотрудников из-за санкций — Finance.ua

Центробанк рф планирует сократить штат на тысячу сотрудников из-за санкций Сегодня 19:14 — Мир

российский Центробанк планирует уволить до тысячи сотрудников своего центрального аппарата до 1 мая 2023 года. Эта волна сокращений только первая, вторая запланирована на осень.

Об этом пишет Коммерсант

Экономия на персонале является причиной таких кадровых решений, особенно учитывая отмену материальной помощи в два месячных оклада, выплачиваемой в отпуск.

Штат Центробанка был оптимизирован в течение нескольких лет, и с 2015 года его численность сократилась на 30%. Однако таких масштабных сокращений не было давно, а в 2021 году численность персонала сократилась всего на 300 человек до 49 тысяч. Сокращение может быть связано с поиском средств на создание подразделений на оккупированных украинских территориях в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, считают эксперты.

Участники рынка уверены, что качество надзора не ухудшится, несмотря на сокращение, поскольку количество банков в россии сокращается, а новых финансовых организаций не появляется, объемы движения средств значительно сократились, и на контроле за валютными операциями и ценными бумагами не требуются такие крупные кадровые ресурсы, как раньше. В связи с западными санкциями также не требуются многие сотрудники для контроля за иностранными корреспондентскими счетами.

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