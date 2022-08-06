Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео) — Finance.ua
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Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео)

Технологии&Авто
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Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео)
Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео)
Кенийская компания Roam представила электрический мотоцикл Air. Его продажи стартуют в 2023 году по цене от 1500 до 2050 долларов. Об этом пишет сайт New Atlas.
Roam Air стал не только первым африканским электробайком, но и самым дешевым электрическим мотоциклом в мире. Бюджетную модель планируют выпускать в больших количествах и активно экспортировать в другие страны.
Электрический мотоцикл создан для езды по плохим дорогам и легокому бездорожью. У него внедорожная резина с глубоким протектором и надежная долговечная подвеска простой конструкции. В основе Roam Air лежит легкая стальная рама.
Цена $1500 и 180 км запаса хода: представлен самый дешевый в мире электробайк (видео)
Оснащение включает светодиодную оптику и цифровую панель приборов. На месте бензобака у мотоцикла расположен отсек для мелкой поклажи.
Электробайк Roam Air довольно легкий — весит 135 кг. Он способен развить 90 км/ч, причем до этой скорости он разгоняется всего за 5 с. У силовой установки предусмотрено пять разных режимов работы.
На выбор предложены версии с одной и двумя быстросъемными батареями емкостью по 3,24 кВт∙ч. Запас хода составляет 90 и 180 км, соответственно. В эксплуатации мотоцикл оказался дешевле, чем скутер со 150-кубовым бензиновым двигателем.
По материалам:
Фокус
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