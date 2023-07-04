Бюджет в июне получил более 130 миллиардов доходов: треть поступила от партнеров — Finance.ua

Бюджет в июне получил более 130 миллиардов доходов: треть поступила от партнеров Сегодня 21:03 — Казна и Политика

Бюджет в июне получил более 130 миллиардов доходов: треть поступила от партнеров

В июне в общий фонд государственного бюджета поступило 133,7 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на данные Госказначейства.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

28,7 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

17,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 27,9 млрд грн, возмещено — 10,3 млрд грн);

15,0 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

8,8 млрд грн — акцизного налога;

4,5 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

2,6 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины;

2,3 млрд грн — налог на прибыль предприятий.

Инфографика: Минфин

При этом выполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 101,1% (+0,6 млрд грн), Государственной таможенной службой -106,8% (+2,0 млрд грн).

Другим важным источником доходов государственного бюджета в июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 44,4 млрд гривен. Денежные средства поступили от Соединенных Штатов Америки и Финляндии.

Данные за январь-июнь 2023 года

За январь-июнь 2023 года в общий фонд государственного бюджета поступило 869,4 млрд гривен.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

161,6 млрд грн — налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

88,3 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 160,3 млрд, возмещено — 72,0 млрд грн;

67,9 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

80,2 млрд грн — налога на доходы физических лиц и военного сбора;

50,2 млрд грн — акцизного налога;

29,9 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

14,4 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

Инфографика: Минфин

При этом выполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 103,1% (+10,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 100,9% (+1,6 млрд грн).

Следующим важным источником доходов государственного бюджета в январе-июне этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 269,6 млрд гривен.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-июне 2023 года являются Соединенные Штаты Америки (263 млрд грн). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд гривен. Денежные средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-июне 2023 года составили 224,3 млрд грн, из которых 42,6 млрд грн поступило в июне.

В целом, по итогам первых шести месяцев текущего года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 1302,2 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Кассовые расходы государственного бюджета составили 1 784,3 млрд грн, в том числе общего фонда — 1 407,6 млрд грн, или 93,5% от росписи отчетного периода.

За первое полугодие 2023 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 476,3 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 532,7 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-июнь 2023 дефицита в сумме 931,8 млрд грн гривен.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — июнь 2023 составили 879,1 млрд грн, или 82,9% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 285,7 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 97,4 млрд грн (1963,8 млн долл. США и 640,9 млн евро). При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 130,0 млрд грн.

Из внешних источников привлечено 593,4 млрд грн, в том числе:

357,0 млрд грн (9,0 млрд евро) средств ЕС макрофинансовой помощи в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС;

131,4 млрд грн средств МВФ в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF;

64,2 млрд грн (2,4 млрд канадских долларов) ссуды Правительства Канады;

18,3 млрд грн (500,0 млн долл. США) ссуды МБРР в рамках Четвертого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»;

16,1 млрд грн (404,3 млн евро) ссуды МАР в рамках проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине»;

4,8 млрд грн (132,0 млн долл. США) ссуды МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины»;

1,3 млрд грн (33,4 млн евро) ссуды МБРР в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни»;

0,2 млрд грн (6,0 млн долл. США) ссуды МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование Проекта Улучшение здравоохранения на службе у людей».

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При этом платежи по погашению государственного долга за январь — июнь 2023 года составили 246,1 млрд грн (96,6% плана), платежи по обслуживанию — 116,8 млрд грн (89,2% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь — июнь 2023 позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.

Справка Finance.ua:

в понедельник, 3 июля, второй транш в размере $890 млн от МВФ поступил в общий фонд государственного бюджета Украины;

по данным Минфина, за июнь в государственный бюджет поступило $3 млрд внешнего финансирования. Около 40% привлеченных средств были получены в форме грантов на безвозвратных условиях.

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