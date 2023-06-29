ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры

Казна и Политика
20
Целевая группа ЕС и НАТО по устойчивости критической инфраструктуры представила окончательный отчет о текущих вызовах безопасности и определила рекомендации по укреплению устойчивости инфраструктуры.
Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет «Европейская правда».
Евросоюз и Североатлантический альянс положили начало Целевой группе по устойчивости критической инфраструктуры, чтобы укрепить свое сотрудничество.
Целевая группа представила окончательный отчет об оценке, в котором описаны текущие вызовы безопасности, и целевые рекомендации по усилению устойчивости критической инфраструктуры.
Рекомендации касаются, в частности, необходимости обеспечения устойчивости и развития сотрудничества путем:
  • усиления взаимодействия при полном использовании синергии, например, при возникновении серьезной угрозы или значительных изменений в контексте безопасности;
  • содействия взаимодействию между членами Альянса, государствами-членами и частным сектором, в том числе по безопасности критически важной инфраструктуры;
  • проведения специальных дискуссий на основе сценариев;
  • усиления структурированного диалога по устойчивости и структурированного диалога по военной мобильности и расширения существующих штабных переговоров по вопросам кибербезопасности, космоса, морских перевозок и энергетики, а также между Международным военным штабом НАТО и Военным штабом ЕС;
  • содействия распространению лучших практик, оценок и усилению мониторинга влияния на безопасность и сотрудничество, в том числе между гражданскими и военными субъектами;
  • проведения регулярных параллельных и скоординированных оценок угроз критической инфраструктуре, опираясь на оценку, проведенную весной 2023 года.
Структурированный диалог ЕС-НАТО по устойчивости будет координировать выполнение этих рекомендаций.
16 марта этого года НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное созданию новой Целевой группы по устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.
Впервые инициатива была объявлена ​​генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2023 года.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.