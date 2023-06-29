ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры — Finance.ua

ЕС и НАТО представили рекомендации по защите критической инфраструктуры Сегодня 16:29 — Казна и Политика

Целевая группа ЕС и НАТО по устойчивости критической инфраструктуры представила окончательный отчет о текущих вызовах безопасности и определила рекомендации по укреплению устойчивости инфраструктуры.

Об этом в четверг сообщила пресс-служба Еврокомиссии, пишет «Европейская правда».

Евросоюз и Североатлантический альянс положили начало Целевой группе по устойчивости критической инфраструктуры, чтобы укрепить свое сотрудничество.

Целевая группа представила окончательный отчет об оценке, в котором описаны текущие вызовы безопасности, и целевые рекомендации по усилению устойчивости критической инфраструктуры.

Рекомендации касаются, в частности, необходимости обеспечения устойчивости и развития сотрудничества путем:

усиления взаимодействия при полном использовании синергии, например, при возникновении серьезной угрозы или значительных изменений в контексте безопасности;

содействия взаимодействию между членами Альянса, государствами-членами и частным сектором, в том числе по безопасности критически важной инфраструктуры;

проведения специальных дискуссий на основе сценариев;

усиления структурированного диалога по устойчивости и структурированного диалога по военной мобильности и расширения существующих штабных переговоров по вопросам кибербезопасности, космоса, морских перевозок и энергетики, а также между Международным военным штабом НАТО и Военным штабом ЕС;

содействия распространению лучших практик, оценок и усилению мониторинга влияния на безопасность и сотрудничество, в том числе между гражданскими и военными субъектами;

проведения регулярных параллельных и скоординированных оценок угроз критической инфраструктуре, опираясь на оценку, проведенную весной 2023 года.

Структурированный диалог ЕС-НАТО по устойчивости будет координировать выполнение этих рекомендаций.

16 марта этого года НАТО и ЕС провели первое заседание, посвященное созданию новой Целевой группы по устойчивости критически важной инфраструктуры на фоне российской угрозы.

Впервые инициатива была объявлена ​​генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в январе 2023 года.

Економічна Правда По материалам:

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