Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким: Марченко заявил о пересмотре всех расходов — Finance.ua

Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким: Марченко заявил о пересмотре всех расходов Сегодня 10:00 — Личные финансы

Бюджет на 2023 год будет очень жесткий, однако это бюджет возможностей в условиях войны.

Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.

Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета.

«Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация. У нас бюджет выходит с одной стороны чрезвычайно сложный, потому что сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных. Но с другой стороны — достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, армию», — рассказал Марченко.

Напомним, правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импортные товары в Украине. По расчетам правительства, это должно снизить спрос на импортные товары и давление на гривну.

УНІАН По материалам:

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