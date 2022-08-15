Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким: Марченко заявил о пересмотре всех расходов — Finance.ua
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Бюджет-2023 будет чрезвычайно жестким: Марченко заявил о пересмотре всех расходов

Личные финансы
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Бюджет на 2023 год будет очень жесткий, однако это бюджет возможностей в условиях войны.
Об этом в интервью заявил министр финансов Сергей Марченко.
Ключевая задача — нахождение средств, в том числе с помощью партнеров-стран, чтобы профинансировать дефицит бюджета.
«Не будет расходов, которые не будут пересмотрены. По всем сферам однозначно будет пересмотр всех расходов, оптимизация. У нас бюджет выходит с одной стороны чрезвычайно сложный, потому что сложный год, сложные макропоказатели, которые трудно объективно оценить, много неизвестных. Но с другой стороны — достаточно простой. Потому что мы должны профинансировать пенсии пенсионерам, зарплаты медикам, педагогам, социальную защиту граждан, выплаты внутренне перемещенным лицам и средства на военную кампанию, армию», — рассказал Марченко.
Напомним, правительство готовит законопроект о дополнительном сборе на импортные товары в Украине. По расчетам правительства, это должно снизить спрос на импортные товары и давление на гривну.
По материалам:
УНІАН
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