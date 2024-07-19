Бум строительства новой распределенной генерации следует ожидать в следующем году — советник премьера Сегодня 13:46 — Энергетика

Бум строительства новой распределенной генерации следует ожидать в следующем году — советник премьера

Бум строительства нового распределенной генерации следует ожидать в следующем году, дефицит э/э зимой при среднестатистических температурах ожидается на уровне 1,5 ГВт, что ниже, чем в июле этого года, считает советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК «Укрэнерго» Юрий Бойко.

«Только государственные гиганты „Нафтогаз“, „Укрнафта“, „Укртранснафта“, „Укртрансгаз“ начали проекты общей мощностью более 1 ГВт. Кроме того, относительно недавно была встреча, где Ощадбанк задекларировал, что только он ведет проекты на 500 МВт маневренной распределенной генерации. Стартовало проектов очень много, думаю, до начала ОЗП незначительный процент из начатого будет окончен, но к концу года цифры могут подняться. Мой прогноз, что нас ожидает бум строительства распределенного поколения именно в следующем году», — сказал Бойко во время панельной дискуссии по энергетическим вопросам в Медиа-центре Киева в четверг.

Он пояснил, что на это повлияют несколько факторов, в частности, логистика и продолжительность реализации проектов, а также дальнейшая активизация строительства поколения для собственных нужд.

«Проблемы, которые в той или иной степени будут зимой с энергоснабжением, точно изменят отношение людей к этой проблематике. Экономика, безусловно, будет присутствовать среди критериев, по которым будут приняты окончательные решения по проектам, но одним из главных будет наличие гарантированного энергообеспечения. Поэтому в следующем году мы в разы увеличим эту цифру (новых мощностей. — Ред.)», — отметил советник премьера.

В ходе дискуссии он отметил, что объем дефицита э/э в июле в некоторые часы был более 2,5 ГВт, но «в среднестатистическую зиму объем дефицита будет меньше, чем мы наблюдали в течение последних двух или трех недель июля, где-то до 1,5 ГВт».

Бойко обратил внимание, что продолжается активная ремонтная кампания на ТЭС и ГЭС и расширение коридора для импорта э/э, который составляет 1700 МВт.

«Есть все предпосылки, что эта цифра будет существенно расширена», — выразил надежду советник премьера.

Он также добавил, что «темпы обновления идут в графиках».

По словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, до конца года однозначно будет восстановлено существенно больше 1 ГВт поврежденных ударами рф генерирующих объектов, но такой мощности новых объектов точно не будет.

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